المجمعات التكنولوجية تشارك لأول مرة بمسابقة «شباب مصر للمهارات»

شارك صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، من خلال طلاب مجمعات التعليم التكنولوجي المتكامل بالأميرية وأسيوط والفيوم في مسابقة شباب مصر الثالثة للمهارات، والتي ينظمها مجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالاسكندرية.

وتعد مشاركة مجمعات التعليم التكنولوجي المتكامل التابعة لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، في تلك المسابقة الأولى من نوعها منذ تأسيس المجمعات .

المجمع التكنولوجي بأسيوط يحصد المركز الثالث

وقد انتهت فعاليات المسابقة بحصول الطالب يوسف خلف من مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بأسيوط على المركز الثالث في مسابقة تصميم مواقع الويب، وحرص الأمين العام لصندوق تطوير التعليم أحمد حسني الحيوي على التواصل المباشر مع أبناء المجمعات المشاركين في المسابقات على مدار الساعة طوال فترة انعقاد المسابقات.

عميد مجمع خدمة الصناعة يلتقط الطلاب المتسابقين

وكرمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري أحمد حسني الحيوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، وقدم التكريم عصام البكل عميد مجمع خدمة الصناعة، والتقط الطلاب المتسابقين من المجمعات الصور التذكارية مع أحمد الحيوي قبل العودة من مكان تكريمهم بالأكاديمية.

وأهدى الأمين العام أحمد الحيوي، هذا التكريم للدكتور سيد سعد تقديرًا لجهوده في إتمام مشاركة أبناء المجمعات، كما حرص على متابعة عودة أبناء المجمعات من الإسكندرية إلى أماكنهم.

ووجهت إدارة صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، التحية والتقدير إلى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومجمع خدمة الصناعة التابع لها، وكافة القائمين على تنظيم ودعم ورعاية تلك المسابقة، متعهدين بأن وبإذن تكون تلك المسابقة هي البداية لمشاركات قادمة بما يحقق الإفادة لشباب مصر.