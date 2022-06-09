فيلم واحد تاني يربح 286 ألف جنيه في 24 ساعة

حقق فيلم «واحد تاني» للنجم أحمد حلمي، إيرادات بلغت 286 ألف جنيه أمس بدور العرض، حسب ما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم، إلى 56 مليون جنيه، منذ عرضه للمرة الأولى في عيد الفطر 2022، تصدّر بها شباك التذاكر في جميع دور العرض.

أبطال فيلم واحد تاني

فيلم واحد تاني بطولة أحمد حلمي، روبي، نسرين أمين، عمرو عبدالجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجي فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.

قصة فيلم واحد تاني

وتدور أحداث فيلم واحد تاني حول أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، يجري مقابلات مع النزلاء ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، ويلتقي أحد زملاء دراسته القدامى، ويكتشف أنّه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامى، ليكتشف الموظف أنّه أفشل زملاء جيله، ويعيد التفكير في حياته مجددًا.