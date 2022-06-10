في 11 نقطة.. تعرف على دعم مصر لدول إفريقيا في مجال التعليم العالي

في خطوات متسارعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تجاه دول القارة الإفريقية، وبتوجيهات ودعم مباشرة من القيادة السياسية ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، شهد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة من 2014 حتى 2022، تطورا كبير سواء كميا أو كيفيا غير مسبوق في مجال التعاون المصري الإفريقي خلال 8 سنوات.

أبرز المجالات للدعم الرئاسي للتعاون المصري الإفريقي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي

- إنشاء فروع للجامعات المصرية بالدول الإفريقية.

- تخصيص 2702 منحة دراسية لأبناء القارة الإفريقية.

- تخصيص 15 مليون دولار لإنشاء وكالة الفضاء. الإفريقية.

- الجامعات المصرية تطلق قوافل طبية لإجراء الكشوف الطبية والعمليات الجراحية بالدول الإفريقية.

- تنظيم 80 مؤتمر علمي ومشاركة 2300 طالب في دورات تدريبية متنوعة.

- تسخير إمكانيات المراكز البحثية للتواصل مع الباحثين الأفارقة لإجراء مشروعات بحثية مشترك في مجالات (الصحة، والطاقة، والزراعة، والمياه)، إضافة لوجود 4 معاهد وكليات للدراسات الإفريقية بالجامعات المصرية.

التعاون المصري الإفريقي

- الموافقة على إنشاء معهد الدراسات الأفروآسيوية للدراسات العليا بجامعة قناة السويس.

- قيام كليات الطب المصرية بتنظيم قوافل طبية لإفريقيا، تم خلالها فحص 1360 حالة وإجراء أكثر من 980 عملية جراحية.

- تخصيص 150 منحة للدراسات العليا لطلاب دول القارة الإفريقية بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا مُمولة بالتعاون بين حكومتي مصر واليابان.

- تخصيص 50 منحة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة و50 منحة من الجامعة البريطانية بالقاهرة للطلاب الأفارقة، للدراسة في مصر.

- اهتمام الوزارة بمجال أبحاث الفضاء والاستشعار من البُعد، نظرًا لأهميتهما البالغة في العصر الحالي، وأثمر ذلك عن التعاون في تأهيل العديد من الباحثين الأفارقة لاستخدام وتوظيف بيانات الأقمار الصناعية لحل المشاكل البيئية الإقليمية المُشتركة من خلال دورات تدريبية مُتخصصة وورش عمل وتبادل الزيارات.

- استضافت مصر ما يزيد عن 80 مؤتمرا علميا، وورشة عمل فنية بحضور ما يقرب من 2300 زائر إفريقي.