المشدد 15 عاما لـ18 متهما في «فض اعتصام النهضة»

قضت الدائرة الثانية إرهاب والمنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، بمعاقبة 18 متهما في قضية فض اعتصام النهضة، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وبراءة 5 متهمين آخرين.

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين محمد عمار ومحمد فريد، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

القتل العمد مع سبق الإصرار

ووجهت النيابة العامة بعد انتهاء التحقيقات مع المتهمين في قضية فض اعتصام النهضة، تهم القتل العمد مع سبق الإصرار، وتدبير تجمهر بهدف تكدير الأمن والسلم العام وقطع الطريق، فضلًا عن تعريض حياة المواطنين للخطر ومقاومة قوات الشرطة، ومناهضة ثورة 30 يونيو.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، في وقت سابق، بمعاقبة 23 متهما في جلسة 9 يناير من عام 2018 بالمؤبد، كما حكمت على 213 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، والسجن 3 سنوات لـ22 متهمًا، وبالبراءة لنحو 109 متهمين، فضلًا عن انقضاء الدعوى الجنائية عن آخرين بسبب وفاتهم.