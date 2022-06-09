صندوق تطوير التعليم يكشف شروط الالتحاق بالمجمع التكنولوجي المتكامل

كشف الدكتور أحمد الحيوي، رئيس صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، ومستشار وزير التعليم العالي لشؤون التعليم الفني، شروط الالتحاق بالمجمع التكنولوجي المتكامل، خاصة بعد فتح باب التسجيل، أمس، قائلا: «يجب أن يكون الطالب مصري الجنسية وليس عن طريق التجنيس، بجانب حصوله على الشهادة الإعدادية وأن تكون حديثة، ويجب أن يكون الطالب حاصلا على مجموع 240 درجة فأكثر، وضرورة أن يكون سن الطالب أول أكتوبر المقبل 2022 لا يزيد عن 18 عاما».

شروط الالتحاق بالمجمع التكنولوجي المتكامل

وأضاف رئيس صندوق تطوير التعيم التابع لمجلس الوزراء ومستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتعليم الفني، أن هناك عدد من شروط الالتحاق بالمجمع التكنولوجي المتكامل يجب توافرها في الطالب للالتحاق بالمجمعات التكنولوجية المختلفة تتمثل في ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية للطالب والتي تهدف إلى اختبار اللغة الأجنبية والإطلاع على المهارات والسلوكيات التي يتمتع بها الطالب للالتحاق بالمجمع، مؤكداً أن اجتياز اللغة والكشف الطبي أحد أبرز الاشتراطات للالتحق بالمجمعات الطبية.

المجمعات التكنولوجية

وتابع رئيس صندوق تصوير التعليم التابع لمجلس الوزارء ومستشار وزير التعليم العالي للشؤون الفنية، أن أحد أبرز شروط الالتحاق بالمجمع التكنولوجي المتكامل، هو ضرورة سداد الطالب لقيمة ورسوم إجراء اختبارات القبول والتأكد من وسيلة السداد والدفع، والالتزام بالمواعيد المقررة والمحددة من قبل الجهات المختصة، لافتا إلى أن المجمعات التكنولوجية تحتوي على العديد من التخصصات الفريدة التي تسهم في إخراج كوادر متميزة تتماشى مع متطلبات سوق العمل محليا ودوليا، وبما يتماشى مع رؤية وإستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.