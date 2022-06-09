مصر للتأمين تفوز بمناقصة محافظ تمويلات بنك ناصر للمشروعات الصغيرة

فازت شركة مصر للتأمين، إحدى شركات مجموعة مصر القابضة للتأمين، والشركة الرائدة في تأمينات الممتلكات بالسوق المصرية، بمناقصة التأمين على محافظ التمويلات الممنوحة من بنك ناصر الاجتماعي لعملائه والتي ستقوم شركة مصر للتأمين بتقديم خدماتها التأمينية الشاملة للبنك وعملاؤه من خلال عدد من التغطيات التأمينية تتمثل في التأمين على ممتلكات البنك والتأمين ضد مخاطر عدم السداد والحوادث الشخصية والممتلكات لعملاء البنك أصحاب للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لمختلف الفئات

وأوضح بنك ناصر في بيان صادر عنه اليوم، أن شركة مصر للتأمين حرصت عند تسعير تلك الخدمات والمنتجات التأمينية على أن يتناسب معدل الأقساط المحتسبة مع دخول عملاء البنك من الشرائح المستهدفة من عملاء التمويلات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك لمراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لتلك الفئات وإيماناً بالدور الوطني والمسئولية المجتمعية التي تحرص عليها كل من إدارتي شركة مصر للتأمين وبنك ناصر الاجتماعي.

التأمين على عملاء البنك من أصحاب التمويل للمشروعات الصغيرة

وأعرب عمر جودة، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين عن سعادته بهذا التعاون الذي يأتي في إطار الاستراتيجية الطموحة التي تنتهجها مصر للتأمين من أجل مد مظلتها التأمينية لكافة شرائح العملاء وتلبية كافة متطلباتهم وابتكار المنتجات التأمينية التي تلبي احتياجاتهم، وبالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي كأكبر البنوك العاملة في مجال الإقراض الصغير ومتناهي الصغر والذي تتيح مصر للتأمين من خلاله تقديم خدمة تأمينية متميزة لعملاء بنك ناصر الاجتماعي.

وأشار إلى توفير التغطية التأمينية لعملاء البنك الحاصلين على تمويلات «نقدية أو عينية» ضد مخاطر عدم السداد الناتج عن التعثر لصالح البنك وكذلك التأمين على عملاء البنك من أصحاب التمويل للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ويشمل تغطية الحوادث الشخصية والتأمين على البضاعة.

من جانبه أكد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر والعضو المنتدب للبنك أن هذه الخطوة تعزز جهود البنك لتنويع خدماته ومنتجاته المالية والمصرفية لتلبية كافة احتياجات عملائه من كافة شرائح المجتمع بما يسهم في تحقيق الشمول المالي عبر توفير منتجات وحلول الشركة التأمينية من خلال فروع البنك المنتشرة في كافة انحاء الجمهورية للوصول إلى أكبر شريحة من العملاء، والتسهيل عليهم للحصول على الخدمات التأمينية