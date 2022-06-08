9 إجراءات للحصول على قرض شراء سيارة من بنك ناصر.. مدة سداد 10 سنوات

أعلن بنك ناصر الاجتماعى، أنه يمكن للراغب في شراء سيارات أجره أو ميكروباص أو موتوسيكلات، الحصول على قرض شراء سيارة من البنك، لتوفير فرص عمل للمواطنين لتحسين دخولهم، مشيرا إلى أنه يتم استهداف أصحاب المعاشات، وموظفي الحكومة من القطاع العام وورثة المعاشات وأصحاب الأوعيه الادخارية.

أضاف البنك، عبر موقعة الرسمي، أن شروط القرض تتحدد على حسب قيمة الراتب أو المعاش، لافتا إلى أن مدة التمويل تكون على مدى 10 سنوات، ونسبة عبء الدين لا تتجاوز 75% من صافي الدخل الشهري للعميل، وتصل إلى 90% في حال وجود دخل إضافي، وفقا للشروط والأحكام.

إجراءات قرض شراء سيارة من بنك ناصر

أوضح بنك ناصر، أن إجراءات الحصول على قرض، تتمثل فيما يلي:

- طلب الحصول على التمويل.

- إيصال مرافق حديث باسم العميل أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

- عرض سعر للسيارة.

- إقرار العميل بالموافقة على إصدار وثيقة التأمين على الحياة.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- تقديم بيان حالة وظيفية للضامن، بالنسبة لأصحاب المرتبات.

- تقديم مفردات مرتب أو معاش.

- تقديم بيان بحصة العميل وريث المعاش.

- بيان معاش لـ أصحاب المعاشات أو الورثة.

الضمانات المطلوبة لقرض تمويل السيارة

يطلب بنك ناصر، عند التقدم للحصول على قرض شراء سيارة، إقرار من العميل بالموافقة على إصدار وثيقة مخاطر عدم السداد، في حال اعتبارها الضمانة المقدمة، مشيرا إلى أن الضمانات المطلوبة لأصحاب المرتبات، تتمثل في تحويل مرتب العميل أو قيمة القسط الشهري على البنك.

وتشمل الضمانات المطلوبة من أصحاب المعاشات، تقديم ضامن من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال، أو وثيقة مخاطر عدم السداد، التأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية لصالح البنك، حظر بيع على السيارة لصالح البنك سواء لـ أصحاب المعاشات أو ورثة المعاش، وتحويل المعاش أوحصة وريث المعاش للبنك، وفقا للضمانات السابقة، عدا تقديم ضامن من جهة حكومية.

ولفت البنك، إلى أن العاملين بالقطاع الخاص المؤمن عليهم، يتطلب منهم تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي، بالإضافة إلى سداد نسبة 25% مقدم من قيمة عرض سعر السيارة، مع تعهد بتحويل مرتب عدد اثنين من الضامنين تحت الطلب من جهة حكومية.