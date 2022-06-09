كيف تحصل على قرض تمويل عقاري من بنك ناصر الاجتماعي بفائدة 7%؟

أصبح التمويل العقاري الطريق الأسهل للحصول على وحدة سكنية، مع ارتفاع الأسعار وفي ظل التضخم العالمي الذي أثر على أسعار مختلف القطاعات، ويفضل الأشخاص الحصول على العقارات من خلال نظام التمويل الذي يمنحهم مميزات في السداد على فترات طويلة وأقساط متوافقة مع ميزانيتهم.

ويقدم بنك ناصر الاجتماعي قرض التمويل العقاري في إطار مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري، ويتيح البنك القرض للموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة الاستفادة من هذه المبادرة، وترصد الوطن في هذا التقرير تفاصيل القرض.

مزايا القرض التمويل العقاري من بنك ناصر

- سعر الفائدة على القرض 7%.

- تحدد قيمة الوحدة وفقاً لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري.

- 10% مساهمة العميل بحد أدنى و40% بحد أقصى من قيمة الوحدة السكنية، ووفقًا لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري.

فترة السداد قرض التمويل العقاري

تصل فترة سداد قرض التمويل العقاري من بنك ناصر 20 عاماً.

الفئات التي يحق لها الحصول على القرض

- العملاء المحولون من صندوق التمويل العقاري.

- الموظفون.

- أصحاب المهن الحرة «المهنيين».

- أصحاب الأعمال الحرة الأنشطة التجارية.

شروط القرض

- السن لا يقل عن 21 عامًا ولا يزيد عن 50 عامًا.

- يشترط أن يكون الحد الأقصى لدخل الموظف 4200 جنيه للفرد الأعزب و5700 جنيه للأسرة.

- عدم امتلاك الزوج أو الزوجة أو الأبناء القصر أي وحدة سكنية ولا يكون قد سبق لهم الحصول على وحدات سكنية مدعومة أو قطعة أرض أو قرض تعاوني.

إجراءات الحصول على القرض

التوجه للبنك وملء طلب الحصول على قرض تمويل عقاري.