شهادات بنك ناصر الاجتماعي بعائد 15% الأعلى في البنوك المصرية

أصبحت الشهادات الادخارية من أهم المنتجات البنكية عند عملاء البنوك، مع ارتفاع أسعار الفائدة وضمان تحقيق أرباح شهرية وسنوية وفقًا لتوقيت لصرف العائد على الشهادة، وذلك بعد إعلان بنكي مصر والأهلي عن شهادات 18% التي تم إيقافها الأيام الماضية والإعلان عن شهادات أخرى، بعائد مختلف منها شهادات بنك ناصر الاجتماعي.

شهادات بنك ناصر الاجتماعي

وترصد الوطن في هذا التقرير، شهادات بنك ناصر الاجتماعي ذات العائد 15% و14.25% و14%، والتي تم الإعلان عنها بعد إلغاء البنوك شهادة 18% ذات العائد المرتفع.

شهادة بنك ناصر الاجتماعي 15%

وتعد شهادة بنك ناصر الاجتماعي 15% أعلى الشهادات في البنوك المصرية من حيث العائد، بعد قرار لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها السابق برفع سعري عائد الإيداع والإقراض 2%.

الفائدة على شهادة بنك ناصر الاجتماعي

والفائدة على شهادة بنك ناصر الاجتماعي الجديدة تكون 15% و 14% و14.25% على حسب توقيت صرف العائد

مدة الشهادة 3 سنوات

مدة شهادة بنك ناصر الاجتماعي 15% ثلاث سنوات

قيمة شهادة بنك ناصر الاجتماعي

تبدأ قيمة شهادة بنك ناصر 15% من 1000 جنيه ومضاعفتها

الفائدة على الشهادة 15%

العائد على شهادة بنك ناصر الاجتماعي 15% ويصرف بشكل سنويا من اليوم التالي لشراء الشهادة

الفائدة على الشهادة 14.25%

سعر عائد 14.25% يصرف العائد بشكل ربع سنوي.

الفائدة على الشهادة 14.25%

يبلغ العائد على شهادة بنك ناصر الاجتمعي 14% يصرف شهريا.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي 2%.