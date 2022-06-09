وزير الخارجية: نعمل لتفعيل آلية العمل مع تنزانيا لخدمة مصلحة الشعبين

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنّ مصر وتنزانيا بينهما حيزا تجاريا، موضحا أنّ تنزانيا دولة واعدة من حيث مواردها وقدراتها في السياحة، وتمتلك العديد من المناطق المهمة، ما يؤهلها لزيادة الاستثمارات والتعاون.

تنمية التعاون مع تنزانيا

وأضاف شكري، خلال كلمته في مؤتمر صحفي جمعه بنظيرته التنزانية، ليبراتا مولا مولا: «سنعمل على تنمية التعاون مع تنزانيا، واستشكاف المجالات الجديدة، وتفعيل الآلية القائمة لخدمة مصلحة الشعبين».