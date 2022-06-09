الموسيقار هاني مهنا يكشف كواليس لقائه الأول بالفنانة الراحلة أم كلثوم

استعاد الموسيقار الكبير هاني مهنا ذكريات معرفته بالفنانة القديرة أم كلثوم، مشيرًا إلى أن بداية التعارف بينهما كان صدفة، ثم استمرت بعدها علاقتهما.

وقال هاني مهنا خلال لقائه في أحد البرامج: «التعاون مع أم كلثوم جه مصادفة لسبب أم كلثوم رغم إنها سيدة مش اجتماعية ومش بتخرج أوي إلا أنها بتشوف تليفزيون كويس، وإحنا اتقابلنا مصادفة كان فيه حفلة عند السيدة الأولى زوجة أمير الكويت وكانت عاملاها على شرف أم كلثوم وبعدين قالتلها بتحبي مين قالتلها فايزة فجابتلها فايزة».

هاني مهنا: أم كلثوم قالتلي متعتني بعزفك

وتابع: «وكان بيني وبين أم كلثوم مترين كانت لابسة النضارة وماسكة المنديل وحاطة رجل على رجل، فأنا بغني مع فايزة فهي بصت، فايزة راحت سلمت عليها ولكن أنا اتكسفت لقيتها بتبصلي وتشاورلي تعالى، قالتلي أنت مكسوف تسلم عليا قولتلها محبتش أزعجك قالتلي لا ازاي انت أحسنت جدا جدا ومتعتني بعزفك».

هاني مهنا يكشف عن أول لقاء بينه وبين أم كلثوم

كما تحدثت عن أول لقاء بينه وبين الفنانة أم كلثوم قائلة: «وعدت الأيام وبعد 15 يوم هي اللي كلمتني في البيت شخصيًا، لأن طقوس الفنانين الكبار زي أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم لما كانوا يعوزوا يكلموا حد كانوا بيكلموه شخصيًا مش يستنوا مدير أعمال، وقالتي عندك مانع في شغل قولتلها ليا الشرف طبعًا قالتلي أنا قولت لأستاذ عبدالوهاب هيكلمك بعد نص ساعة وعندنا بكرة الساعة 11 في 35 في التليفزيون بروفة، وكانت ليلة حب وكان أول لقاء بينا واستمر بعدها».