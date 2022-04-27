هاني مهنا عن دور ابنته هنادي في مسلسل مكتوب عليا: كوميدية لطيفة

أعرب الموسيقار هاني مهنا، عن سعادته البالغة بالنجاح الذي حققته ابنته الفنانة هنادي مهنا، في مسلسل مكتوب عليا بطولة الفنان أكرم حسني، الذي يُعرض طوال شهر رمضان على قناة «دي إم سي»، إذ تقدم شخصية «سلمى»، موضحًا أنه يثق في اختيارات ابنته، خاصة بعد رفضها العديد من الأعمال الفنية، حتى اختارت عملًا فنيًا قويًا، إذ أن هنادي تقدم في موسم رمضان الحالي شخصية منفردة ضمن مسلسل مكتوب عليا.

هاني مهنا: شهادتي في ابنتي «مجروحة»

وأضاف «مهنا»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «نجوم رمضان أقربلك»، مع الإذاعية إنجي علي، الذي يُذاع عبر راديو «نجوم إف أم»، أن شهادته في ابنته «مجروحة»، لكن في نفس الوقت أكد أن هنادي قدمت شخصية منفردة، وتُعد أول مرة تقوم بهذا الدور، «كوميدية لطيفة، والموضوع كله جميل وكل المشاركين فيه مقصروش، هي بتكمل الصورة الجميلة للمسلسل بشكل تلقائي مفيهوش تكلف، تحسي إنها بنت واحدة من وسطنا، ومش متكلفة وتلقائية».

أحداث مسلسل مكتوب عليا

وأوضح الموسيقار هاني مهنا، أنه يثق في اختيارات ابنته هنادي، «هي رفضت حاجات كتير، ودي حاجة مبشرة لما بحس إنها قد المسؤولية وبتنتقي الشيء اللي يناسبها وتأدي فيه ومبتنجرفش للناحية الاقتصادية لكن للورق فقط».

وتدور أحداث مسلسل مكتوب عليا عن مقابلة غريبة تغير حياة «جلال» ويجسده الفنان أكرم حسني، عندما يستيقظ في اليوم التالي يجد كل ما سيحدث له خلال النهار مكتوبا على جسده، فتتحول أيامه إلى سلسلة من المواقف الكوميدية.