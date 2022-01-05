هاني مهنا يكشف حقيقة انفصال ابنته «هنادي» وأحمد خالد صالح: «بقت كويسة»

أثارت الفنانة الشابة هنادي مهنا جدلًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما كتبت منشورًا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قالت فيه: «الحمد لله على كل شيء»، وأثيرت الشكوك حول انفصالها عن زوجها الفنان أحمد خالد صالح.

ومن جهته، نفى الموسيقار هاني مهنا الأنباء المتداولة بشأن انفصال هنادي عن زوجها، متابعا: «هي عندها شوية برد صغيرين، لأنها خلصت تصوير إمبارح بالليل متأخر، لكن هي بقت كويسة الحمد لله ومفيهاش أي حاجة».

هاني مهنا يكشف حقيقة تعرض ابنته للإجهاض

وعن تعرض هنادي للإجهاض، أعرب هاني مهنا عن استيائه الشديد من تداول الشائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشأن ابنته، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

مناشدات بعدم تداول أخبار سلبية عن أسرة هاني مهنا

وأعرب الموسيقار هاني مهنا عن أمله في عدم تداول أي شائعات بشأن أسرته، وضرورة توخي الحذر من أي أخبار غير صحيحة، لما لها من آثار سلبية على أفراد عائلته.

نجاح كبير لـ هنادي مهنا في حكاية بدون ضمان

وحققت الفنانة الشابة هنادي مهنا نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، بمشاركتها في حكاية بعنوان «بدون ضمان» ضمن مسلسل «إلا أنا»، وشاركتها البطولة هاجر أحمد، إسلام جمال، سلوى عثمان، أحمد كشك وجالا كشك.

وتدور أحداث حكاية بدون ضمان، حول الأزمات الأسرية التي تواجه المتزوجين حديثا، من واقع الحياة في المجتمع المصري، وعلى رأسها بيت العائلة وتدخل الأم في حياة ابنها بشكل كبير.