شيماء الشايب: قررت نقل خبراتي للموهوبين بورشة لا تهدف للربح

تخوض المطربة شيماء الشايب تجربة فنية مختلفة، من خلال تقديم ورشة في تعليم أسس الغناء، لقرابة 10 أشخاص، يوليو المقبل.

أكدت شيماء في بيانها، أن الهدف منها ليس ماديًا، ولكنها والمنتج ريتشارد الحاج قررا تبني أصوات جديدة تستحق الدعم من خلال هذه الورشة، بإنتاج أغاني سينجل لأصحاب الأصوات الجيدة والمواهب الحقيقية التي سيجرى اختيارها للمشاركة فيها.

وأضافت: «مهم جدًا أن ينقل الفنان تجربته وخبراته لغيره من الشباب، خاصة لمن يستحقون الدعم، أحب أعلم غيري وأفيدهم، وأتمنى أن يستفيدوا مني».

شيماء الشايب: تتلمذت على أغنيات أم كلثوم وعبدالوهاب

وتابعت: «تتلمذت على يد والدي شفيق الشايب، بالاستماع لأغاني أم كلثوم وعبدالوهاب، وسعاد محمد وفريد الأطرش وغيرهم، وضرورة أن أفهم كلمات الأغاني قبل أن أغنيها، وأسس الغناء السليم، ومخارج العرب وأن تكون في مكانها، بعيدًا عن استعراض العضلات، وأن الإحساس مهم ومؤمنة بأن الموهبة وحدها لا تكفي في الغناء، يجب أن يدرس أصول الغناء والطبقة المناسبة لصوته، وتمارين الصوت، اختيار الأغاني والكلمات المناسبة وكل ذلك سوف يكون ضمن الورشة».

شيماء الشايب تطرح «حبيبي يا رسول الله»

وأكدت: «تجربة جديدة بالنسبة لي لكنها ممتعة وأتمنى أن يستفيد كل من يشاركني فيها، وأن أنقل لهم بعضا من خبراتي».

شيماء الشايب كانت قد طرحت مؤخرا دعاء جديدا تحت عنوان «حبيبي يا رسول الله»، على طريقة الفيديو كليب، إنتاج ريتشارد الحاج، بمناسبة المولد النبوي الشريف كلمات الشاعر سليمان نور، ألحان اللواء شفيق الشايب، توزيع موسيقى كيمز.