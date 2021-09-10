شيماء الشايب عن إعادة تقديم أغاني الزمن الجميل: «أحلى حاجة للجيل الصغير»

اعتادت الفنانة شيماء الشايب، نجلة الفنانة الكبيرة فاطمة عيد، منذ ظهورها على الساحة الغنائية، إعادة تقديم الأغنيات القديمة، أبرزها لكوكب الشرق أم كلثوم، وصوت الحب نجاة الصغيرة، ولاقت التجربة رواجًا ونجاحًا شديدًا في ظل إعادة توزيعها بشكل حديث، بالتزامن مع طرح أغنياتها الخاصة بها منها «سلمتله، أنا طيبة، تاني حب، أسهل حاجة».

شيماء الشايب تعيد تقديم أغنية «مسا النور والهنا» للفنانة وردة

وقررت الفنانة الشابة شيماء الشايب، إعادة تقديم أغنية «مسا النور والهنا» التي سبق وتغنت بها الفنانة وردة في أحداث فيلم «آه يا ليل يا زمن» عام 1977، عن قصة إحسان عبدالقدوس، سيناريو وحوار محمد عثمان، إخراج علي رضا، بطولة رشدي أباظة، سمير غانم، عادل أدهم.

وتعد «مسا النور والهنا»، أول أغنية تقدمها شيماء الشايب للفنانة الكبيرة وردة، وعن ذلك تقول «شيماء» في تصريحات لـ«الوطن»: «الحقيقة سعيدة جدًا للغناء لأول مرة للفنانة الكبيرة وردة، خصوصًا وأنا من عشاقها، والأغنية تدعو للبهجة والسعادة حاجة فرايحي للشاعر عبدالوهاب محمد والملحن بليغ حمدي».

شيماء الشايب: ورثت عن أبي وأمي عشق الطرب الأصيل

وعن اتجاهها لإعادة أغنيات زمن الفن الجميل، قالت شيماء الشايب «دي بالنسبة لي حاجة عظيمة، إعادة تقديم هذا الفن الراقي وتقديمه للأجيال الجديدة أمر في غاية الأهمية، خصوصًا وأن في جيل صغير بيطلع مش عارف حاجة عن العظماء دول».

وتابعت شيماء الشايب: «بالإضافة إلى أني تربيت في بيت فني لأب وأم من عشاق الغناء والطرب الأصيل، وأنا صغيرة والدي اعتاد الاستماع لمطربي زمن الفن الجميل، وبالتالي أنا اتولدت وكبرت وأنا من عشاق موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، والسيدة أم كلثوم، وغيرهم من نجوم الطرب، وتعّلق قلبي بهم كثيرًا، وتعلمّت الغناء من خلالهم، وإعادة تقديم أغنياتهم من أجمل الأمور التي تسعدني، بخلاف ردود أفعال الجمهور خصوصًا صغيري السن، الذين يعبرون لي عن سعادتهم بالاستماع لأصوات العصر الذهبي من خلال توزيع مختلف».