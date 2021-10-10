شيماء الشايب تحتفي بالمولد النبوي بـ«حبيبي يا رسول الله»

انتهت المطربة شيماء الشايب من تسجيل وتصوير دعاء جديد تحت عنوان «حبيبي يا رسول الله»، على طريقة الفيديو كليب، إنتاج ريتشارد الحاج، بمناسبة المولد النبوي الشريف، ومن المقرر أن يطرح 17 أكتوبر الجاري، عبر قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات يوتيوب، وعلى صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ريتشارد الحاج: طرحه 17 أكتوبر وتم تصويره على طريقة الفيديو كليب

«حبيبي يا رسول الله»، كلمات الشاعر سليمان نور، ألحان اللواء شفيق الشايب، توزيع موسيقي كيمز، عازف ناي أحمد مانشستر، عود أحمد مصطفى.

«حبيبي يا رسول الله» كلمات الشاعر سليمان نور

الكليب فكرة ريتشارد الحاج، وتم تصويره خارجي داخل إحدى الحدائق بمنطقة الشيخ زايد، على مدار يومين.

معروف أن «شيماء» طرحت مؤخرًا أغنية «مسا النور والهنا»، بتوزيع جديد، وهي إحدى الروائع التي غنتها المطربة القديرة وردة، من كلمات عبدالوهاب محمد، ألحان بليغ حمدي.

وتعد «مسا النور والهنا»، أول أغنية تقدمها شيماء الشايب للفنانة الكبيرة وردة، وعن ذلك تقول «شيماء» في تصريحات لـ«الوطن»: «الحقيقة سعيدة جدًا للغناء لأول مرة للفنانة الكبيرة وردة، خصوصًا وأنا من عشاقها، والأغنية تدعو للبهجة والسعادة حاجة فرايحي للشاعر عبدالوهاب محمد والملحن بليغ حمدي».

عن اتجاهها لإعادة أغنيات زمن الفن الجميل، قالت شيماء الشايب «دي بالنسبة لي حاجة عظيمة، إعادة تقديم هذا الفن الراقي وتقديمه للأجيال الجديدة أمرا في غاية الأهمية، خصوصًا وأن في جيل صغير بيطلع مش عارف حاجة عن العظماء دول».