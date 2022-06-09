علي ربيع يحقق 82 ألف جنيه بفيلمه «زومبي» في دور العرض خلال 24 ساعة

حقق فيلم «زومبي» بطولة علي ربيع، 82 ألف جنيه، أمس بدور العرض، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن».

ويدور العمل في إطار كوميدي تشويقي عن مدينة تحول شعبها إلى «زومبي»، ويحاول علي ربيع برفقة مجموعة من أصدقائه الهروب من هذا البلد.

فيلم «زومبي» يحتل المرتبة الثالثة

احتل فيلم «زومبي»، المرتبة الثالثة بين الأفلام الأخرى بدور العرض، وهي فيلم واحد تاني، العنكبوت، فارس.

وتحدث الفنان علي ربيع عن فيلمه الجديد زومبي، خاصة مع منافسة العمل لـ 3 أعمال أخرى، وقال في تصريحات تليفزيونية، إنه استطاع تحقيق عائد عالٍ وسط منافسة مع الفنان أحمد حلمي في فيلم واحد تاني الذي تصدر شباك التذاكر.

ووجه علي ربيع الشكر للجمهور، لافتاً إلى أنه فرح بتعليقات الجمهور الذي أوضح أن الفيلم كان كوميديًا وحاز على إعجابه.

أحداث فيلم زومبي

ويشهد فيلم زومبي، أحداثًا كوميدية إذ تدور حول فرقة شعبية يغنى بها الفنان علي ربيع الذي يجسد شخصية مطرب، ومعه الفنان حمدي الميرغني وهو شاعر الفرقة، وخلال سفر الفرقة الشعبية بقيادة علي ربيع إلى أحد الأماكن، يدخلون بالخطأ منطقة مليئة بالزومبي ويصبحون في مواجهة معهم ومن هنا تنطلق الأحداث في إطار من التشويق والكوميديا.

أبطال فيلم زومبي

فيلم زومبي يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم علي ربيع، حمدي الميرغني، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، محمد محمود، كريم عفيفي، ومن تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.