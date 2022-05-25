إيرادات فيلم زومبي بطولة علي ربيع تصل إلى 15 مليون جنيه

15 مليون جنيه هي إجمالي ما حققه فيلم «زومبي» بطولة علي ربيع، منذ طرحه بدور العرض حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، والعمل يدور في إطار كوميدي تشويقي عن مدينة تحول شعبها إلى «زومبي»، ويحاول على ربيع برفقة مجموعة من أصدقائه الهروب من تلك البلد.

على ربيع يروج لأحدث أعماله الفنية

وروّج الفنان علي ربيع لفيلمه «زومبي»، الذي يُعرض في موسم عيد الفطر المبارك، ولكنه احتل المرتبة الثالثة بين الأفلام الأخرى بدور العرض، وهي فيلم واحد تاني، العنكبوت، فارس.

وتحدث الفنان على ربيع عن فيلمه الجديد زومبي، خاصة مع منافسة العمل لـ 3 أعمال أخرى، وقال في تصريحات تلفزيونية، إنه استطاع تحقيق عائد عالي وسط منافسة مع الفنان أحمد حلمي في فيلم واحد تاني الذي تصدر شباك التذاكر.

ووجه علي ربيع الشكر للجمهور، لافتاً إلى أنه فرح بتعليقات الجمهور الذي أوضح أن الفيلم كان كوميديًا وحاز على إعجابه .

أحداث فيلم زومبي

أحداث كوميدية يشهدها فيلم زومبي، إذ تدور حول فرقة شعبية يغنى بها الفنان علي ربيع الذي يجسد شخصية مطرب، ومعه الفنان حمدي الميرغني وهو شاعر الفرقة، وخلال سفر الفرقة الشعبية بقيادة علي ربيع إلى أحد الأماكن، يدخلون بالخطأ منطقة مليئة بالزومبي ويصبحون في مواجهة معهم ومن هنا تنطلق الأحداث في إطار من التشويق والكوميديا.

أبطال فيلم زومبي

فيلم زومبي يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم علي ربيع، حمدي الميرغني، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، محمد محمود، كريم عفيفي، ومن تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.