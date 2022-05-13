علي ربيع: «الرعب لما بيتحول كوميدي بيضحك أكثر»

أعرب الفنان علي ربيع، عن سعادته بتخطي إيرادات فيلمه «زومبي» 12 مليون جنيه خلال 9 أيام عرض، مشيرًا إلى أنه كان يفكر منذ فترة في تقديم فيلم عن الزومبي بشكل كوميدي: «الحاجات الرعب لما بتقلبها كوميدي بتضحك أكتر بكتير من الحاجات العادية».

كوميديا فيلم زومبي

وأوضح ربيع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شافكي المنيري في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنه أجرى جلسات عمل مع المخرج والمؤلف وتوصلوا لنتيجة مرضية وأن الجماهير تضحك بشكل كبير أثناء عرض الفيلم.

وأشاد علي ربيع بمشاركة نجوم مسرح مصر معه، مثل حمدي الميرغني وكريم عفيفي وويزو بالإضافة لعدد من الفنانين الكبار مثل محمد محمود وسامي مغاوري وعمرو عبد الجليل وغيرهم: «الحمد لله أن ربنا وفقنا كلنا مع بعض وكيميتنا كانت حلوة والكواليس كانت حلوة والأستاذ عمرو المخرج كويس جدا وخلى الناس كلها تطلع بشكل حلو الحمد لله».

فرحتنا فرحتين

وأكد علي ربيع أن المشاركة مع نجوم كبار تكسب الممثل خبرة أكثر، مبديًا سعادته بتحقيق هذه الإيرادات رغم المنافسة مع عدد من النجوم الكبار، مضيفًا «فرحتنا فرحتين، الفرحة الأولى أن الفيلم كويس ومحقق إيرادات، والفرحة التانية أنه محقق إيرادات وسط الأفلام الكبيرة وحاجة تشرف وتفرح وبشكر الجمهور كله على الثقة دي وهتبقى بداية قوية لأفلام كتير حلوة».

وأشار إلى أنه حضر عرضًا سينمائيًا مع الجمهور لمشاهدة رد فعل الجمهور «عشان تعرف الناس مبسوطة ولا لا وأكتر حاجة اتقالت لي أن الفيلم فكرنا بالأفلام اللي بتضحكنا في السينما»، مثنيًا على الذين قدموا دور الزومبي ومجهودهم الكبير أثناء التصوير.