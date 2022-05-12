علي ربيع: سعيد بنجاح «زومبي» رغم المنافسة لفيلم أحمد حلمي في موسم العيد

قال الفنان على ربيع، إن فريق كبير من مسرح مصر عمل معه في فيلم زومبي الذي تم عرضه في عيد الفطر المبارك، مؤكدا أن كواليس التصوير كانت رائعة وسط جو عائلي، مشيرا إلى أن يعرف أن الأطفال تحب الأعمال الخاصة به لذا حريصا على تقديم محتوى مناسب للأطفال.

منافسة قوية مع الفنان أحمد حلمي في موسم العيد

وأوضح خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى، مساء اليوم، وتقدمه الإعلامية شافكي المنيري، أنه استطاع تحقيق عائد عالي وسط منافسة مع الفنان أحمد حلمي في فيلم واحد تاني الذي تصدر شباك التذاكر، موجها الشكر للجمهور، لافتا إلى أنه فرح بتعليقات الجمهور الذي أوضح أن الفيلم كان كوميديا وحاز على إعجابه، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين ارتدوا زي الزومبي كانوا سعداء وبذلوا مجهودا عاليا خلال الفيلم والمكياج كان يستغرق وقتا طويلا.

سعيد بعرض أعمال كوميدية في شهر رمضان

وأكد الفنان علي ربيع، أن وجود الأعمال الكوميدية في شهر رمضان أمر مهم ويتمنى وجود مسلسلات الكوميديا في رمضان بشكل مستمر لاسعاد الناس، موضحا أنه يسعى لدخول السينما أكثر الفترة المقبلة بجانب تقديم مسلسل بعنوان النص التاني وفضل عدم الكشف عن المشاركين، موضحا أن المسلسل سيكون عبارة عن 10 حلقات فقط ولم يبدأ التصوير فيه حتى الآن حيث يجري حاليا اختيار الفريق المشارك.