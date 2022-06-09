55.8 مليار جنيه ودائع المصريين في بنك الأهلي المتحد

كشف البنك الأهلي المتحد- مصر، عن نتائج أعماله خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، حيث حقق نموا في صافي الأرباح بنهاية مارس 2022 بنسبة 40.3% على أساس سنوي، بقيمة 425 مليون جنيه، مقارنة بـ 303 ملايين جنيه في مارس من العام الماضي.

ووفقا لبيان البنك، فإنَّ العائد المحقق على حقوق الملكية ارتفع، ليسجل نمو على أساس سنوي 18.3%، مقارنة بنمو 14.6% خلال الفترة المقارنة.

وعلى مستوى النشاط التشغيلي حقق البنك الأهلي المتحد- مصر، نموا في صافي العوائد والعمولات، مع زيادة في صافي الدخل من الأنشطة التشغيلية بنسبة 13% ليصل إلى 657 مليون جنيه.

كما شملت النتائج المحققة خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفاع إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الإئتمانية قبل إحتساب المخصصات، بنحو 11.5% على أساس ربع سنوي، لتسجل 44 مليار جنيه في نهاية مارس 2022، مقارنة بـ 39 مليار جنيه بنهاية ديسمبر2021.

ارتفعت محفظة التسهيلات الممنوحة للشركات والمؤسسات الكبرى بنسبة 9.6% خلال نفس الفترة لتسجل 32.6 مليار جنيه، ومحفظة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو 15.9% مسجلة 8.99 مليار جنيه.

كما واصل البنك الأهلي المتحد الحفاظ على نسب مرتفعة لكفاية رأس المال والسيولة تدعم خططه للنمو، وتتماشى مع التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.

نمو الودائع.. وصلت لـ 55.8 مليار جنيه ومحفظة القروض والتسهيلات 44 مليارا

سجلت محفظة الودائع بالبنك نموا بنسبة 4.3% خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2022، لتصل إلى 55.8 مليار جنيه، مقارنة بحوالي 53.5 مليار جنيه بنهاية العام الماضي.

أصول البنك الأهلي المتحد- مصر ترتفع بنسبة 11.8% خلال الربع الأول من 2022

وسجل إجمالى أصول البنك نمو بنحو 11.8%، لتصل إلى 72 مليار جنيه، بدلا من 64.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، كما ارتفع إجمالى حقوق الملكية إلى 9.3 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي.

من جانبها، قالت هالة صادق، الرئيس التنفيذى وعضو مجلس الإدارة للبنك الأهلى المتحد- مصر، إنَّ البنك حقق نتائج ملموسة خلال الربع الأول، التي تعد نتيجة لاستراتيجية البنك الثابتة في دعم خطط الدولة للنمو الاقتصادي.

وأضافت «صادق»: «نهتم بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم الاقتصاد المصري، وكذلك تمويل مشروعات البنية التحتية، ودعم الشركات الصناعية لزيادة ورفع الإنتاجية والتصدير».