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«الداخلية» تسلم النيابة العامة فيديو من داخل زنزانة علاء عبدالفتاح

أثبت الفيديو عدم صحة ما ادّعاه المحكوم عليه

كتب:

محمد بركات
03:19 م | الخميس 09 يونيو 2022
الداخلية

الداخلية

سلّمت وزارة الداخلية، النيابة العامة، مقاطع مصورة من داخل زنزانة المحكوم عليه علاء عبدالفتاح، تثبت عدم صحة ما ادّعاه بشأن إضرابه عن الطعام، وكذا عدم صحة ما تردد بشأن عدم السماح له بدخول الكتب إلى محبسه.

علاء عبدالفتاح

وكان مصدر أمني، أكد في وقت سابق، أنّ وزارة الداخلية استجابت لطلب المجلس القومي لحقوق الإنسان، لنقل المحكوم عليه علاء عبدالفتاح، إلى مركز الإصلاح والتأهيل «وادي النطرون». 

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