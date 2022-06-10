فاو: 20 بؤرة جوع حول العالم تهدد الأرواح وسبل العيش

حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي من أزمات غذائية وشيكة بسبب الصراعات وتداعيات جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، من أحدث زيادة سريع في أسعار الأغذية والوقود في عدد كبير من بلدان العالم.

ودعا التقرير البؤر المعرضة للجوع لاتخاذ إجراءات سريعة والتي من المتوقع أن يتفاقم الجوع الحاد فيها من الشهر الحالي وحتى سبتمبر المقبل ويبلغ عددها 20 بؤرة ساخنه لإنقاذ الأرواح وسبل العيش بها للوقاية من الجوع.

أكد التقرير أن الحرب في أوكرانيا أدت لتفاقم أسعار الطاقة والغذاء حول العالم زهو ما أثر على الاستقرار الاقتصادي في العديد من بلدان العالم متوقعا أن انخفاض الأغذية بسبب الصدمات المناخية والتي من أشكالها الجفاف والفيضانات المتكررة.

وقال شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة «إن قلق عميق بسبب التأثيرات للأزمات المتضافرة التي تقوض قدرة الأشخاص على إنتاج الأغذية والحصول عليه الأمر الذي يؤدي لانعدام الأمن الغذائي الحاد»، مشيرا الى أن هناك سباق لمساعدة المزارعين الأشد تضررًا لزيادة الانتاج الزراعي لديهم.

وحذّرديفيد باسيلي مدير برنامج الأغذية العالمي من أزمة الغذاء ستلحق الضرر ليس بالفقراء فقط ولكن ملايين الأسر التي بقيت بعيدا عن الأمة حتى الآن، مؤكداً أن الأوضاع الراهنة أسوأ مما كنت عليه في 2011 وخلال أزمة أسعار الأغذية في 2008 بسبب الاضطرابات السياسية والشغب حول العالم.

وقدم التقرير توصيات ملموسة لعدد من البلدان بشأن أولويات الاستجابة الإنسانية الفورية لإنقاذ الأرواح، وكذلك منع حدوث مجاعات، وحماية سبل العيش، فضلًا عن الإجراءات الاستباقية.

كما سلّط الالتزام الأخير لمجموعة الدول الصناعية السبعة الضوء على أهمية تعزيز الإجراءات الاستباقية في مجال المساعدات الإنسانية والإنمائية التي تضمن أن لا تتحوّل المخاطر التي يمكن التنبؤ بها إلى كوارث إنسانية مستشرية.