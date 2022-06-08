الأمم المتحدة: العالم مهدد بموجة غير مسبوقة من الجوع والعوز

قال أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، إن تأثير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على الأمن الغذائي والطاقة والتمويل، خطير ومتسارع، وفقا لـ«سكاي نيوز» في خبر عاجل، منذ قليل.

وأوضح جوتيريس أن العالم مهدد بموجة غير مسبوقة من الجوع والعوز، تسهم فيها الحرب المشتعلة بين روسيا وأوكرانيا حاليا.

الحرب الروسية في أوكرانيا ليست مجرد رعب

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، قال في تصريحات تليفزيونية سابقة، إن الحرب الروسية في أوكرانيا ليست مجرد رعب يتكشف أمام أعيننا، ولكنها أيضا تمثل هجوما على بعض الأشخاص والبلدان الأكثر ضعفا في جميع أنحاء العالم.

وأضاف الأمين العام قائلا: «نحن بحاجة إلى التخلص من العراقيل، ومنع الاكتناز والمضاربة، وإصلاح أطر التمويل، بهدف السماح لمن يحتاجون إلى المال لشراء أشياء ضرورية لبلدانهم بالوصول إلى تلك الأموال وإعادة النظر في القواعد ومعايير الأهلية عند الضرورة، كل بلد يحتاج إلى الدعم يجب أن يكون قادرا على الوصول إليه»