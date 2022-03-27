التنمية المحلية تبحث مع «الأغذية العالمي» تطوير قدرات 62 وحدة بـ6 محافظات

استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، آلاء الزهيري، مسؤول العلاقات مع الجهات الحكومية في برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في القاهرة، بحضور الدكتور هشام الهلباوي، مساعد الوزير للمشروعات القومية، حيث شهد اللقاء استعراض آخر مستجدات ملفات التعاون المشتركة بين الجانبين، وعلى رأسها تعزيز وتنمية قدرات 62 وحدة محلية في 6 محافظات، هي «أسوان، الأقصر، المنيا، الفيوم، بني سويف، وقنا»، ضمن مبادرة «قرية ريفية مستدامة ونموذجية».

نظام متطور يليق بالجمهورية الجديدة

وأكد اللواء محمود شعراوي، الاهتمام الذي توليه الوزارة لبناء نظام محلي متطور يليق بمهام وتكليفات القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة، ويساعد على تنفيذ المهام والتكليفات الرئاسية، ويعكس تطلعات المواطنين وتحسين رضاهم عن الخدمات المحلية المقدمة إليهم.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنّ الفترة الماضية شهدت تدريب نحو 310 من العاملين في الوحدات المحلية المستهدفة في 62 وحدة قروية محلية على عدد من الملفات الأساسية، لعمل الإدارة المحلية ودعمها بأجهزة التابلت والكمبيوتر والشاشات الذكية، بما يساهم في بناء قدرات العاملين، خاصة في مجالات متابعة تنفيذ المشروعات والتطوير المؤسسي والتخطيط والتواصل مع المواطنين.

برنامج الأغذية العالمي

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أنّ برنامج الأغذية العالمي يساهم أيضا في خطة التوعية المجتمعية للمزارعين من أهالي القرى المستهدفة، وتوفير التدريب لهم في مجالات الري الحديث والتغيرات المناخية والإرشاد التسويقي للمحاصيل والأساليب العلمية في العمل الزراعي النباتي والحيواني.

من جانبها، نقلت آلاء الزهيري، تحيات وتقدير برافين أجراوال، الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في القاهرة، لجهود وزير التنمية المحلية لدعم مسيرة التنسيق مع الوزارة والمحافظات، لنجاح مجالات التعاون بين الجانبين والبناء على ما تحقق من مشروعات تنموية مهمة وشراكات فعالة خلال الفترة الماضية، في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الوزارة والبرنامج.

وشهد الاجتماع متابعة نتائج ورش العمل التدريبية والتعريفية التي تنظمها الوزارة خلال مارس الحالي، بشأن منصة «أيادي مصر» لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية والحرفية، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ووزارة الاتصالات وشركة «إي أسواق مصر»، بمحافظات «الغربية، الإسماعيلية، الشرقية، الأقصر، وأسوان»، وبعض محافظات الصعيد، لتدريب المنتجين والمصنعين وتعريفهم بالمنصة وأهدافها، وأهمية التسويق الرقمي والإلكتروني للمنتجات التي تتميز بها العديد من المحافظات.

وأكد اللواء محمود شعراوي، أنّ المنصة شهدت خلال الفترة الماضية إضافة نحو 150 منتجا جديدا تتميز بها المحافظات المصرية، وجار التنسيق مع البرنامج والشركة لتطوير وتحديث الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة، وإعداد حملة إعلامية عنها بما يساهم في زيادة وتوسيع الانتشار لتلك المنتجات لفتح أسواق جديدة لها على المستويين المحلي والدولي، والمساعدة في توفير فرص عمل جديدة للشباب والفتيات والمرأة.

دعم التكتلات الاقتصادية في صعيد مصر

وشدد وزير التنمية المحلية، على اهتمام الوزارة بدعم التكتلات الاقتصادية في محافظات صعيد مصر، لخلق فرص عمل وتحسين جودة المنتجات التراثية واليدوية والحرفية التي تتميز بها بعض القرى، وعلى رأسها التكتلات الموجودة في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج والمنيا وأسيوط والمساعدة في الترويج والتسويق لتلك المنتجات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وخلال اللقاء جرى استعراض أهم الملفات التي سيتم إضافتها على البوابة الجغرافية «الجيومكانية» للوزارة، التي جرى إطلاقها مؤخرا بالتعاون مع برنامج الأغذية وإحدى الشركات العالمية، التي تضم الأنشطة والمعلومات والبيانات المكانية ذات العلاقة بخدمات المواطنين من مبادرات ومشروعات مختلفة، على خرائط جغرافية، وكذا التواصل بين الوزارة والمواطنين بما يدعم عمليات اتخاذ القرار.

تطوير الريف المصري ومنظومة المخلفات الصلبة

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنّ الإصدار الأول للبوابة الجغرافية «الجيومكانية» يضم عددا من المشروعات والملفات الخاصة بالوزارة والمحافظات، ومنها برنامج تطوير الريف المصري، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومنظومة المخلفات الصلبة والخطط الاستثمارية والقضية السكانية، وسيتم خلال الأيام المقبلة إضافة عدد من الملفات، وعلى رأسها برنامج مشروعك وإدارة الأزمات، بما يدعم تحقيق اللامركزية، وأهداف برامج التنمية التي تستهدف رفع مستوى معيشة المواطنين.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أنّ اللقاء شهد أيضا استعراض برنامج تدريب المدربين الذي يتم تنفيذه بالتنسيق بين الوزارة والبرنامج في مقر مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للمساهمة في بناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية، لدعم تنفيذ التكليفات الرئاسية المهمة على أرض المحافظات.

وأشار إلى تنفيذ برنامج الأغذية العالمي بالتنسيق مع الوزارة، وبرنامج للتدريب وخطة للتوعية المجتمعية للعاملين بالوحدات المحلية والأمهات والآباء والشباب من الجنسين في المحافظات الـ6 المستهدفة في الصعيد، فيما يخص القضية السكانية، وبما يدعم تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والحد من الزيادة السكانية وتعزيز القيم الإنسانية والمجتمعية في المجتمع الريفي، والمساواة بين الرجل والمرأة وتعزيز قيم العمل والإنتاج.

دعم البرامج والمشروعات

وفي ختام اللقاء، أكدت الزهيري، حرص البرنامج على تقديم الدعم لجميع البرامج والمشروعات التي تنفذها الوزارة، وسيتم خلال الفترة المقبلة زيادة التواصل بين الوزارة والبرنامج لاستكمال مجالات التعاون المشترك لخدمة المواطنين في المحافظات.

وأشادت الزهيرى بالجهود التي تنفذها وزارة التنمية المحلية لخدمة المواطنين في مختلف القرى والمدن بمحافظات الجمهورية، وشددت على تقديم البرنامج لكل الدعم والإمكانيات اللازمة لنجاح مجالات العمل المشتركة بين الجانبين ودعم خطط وتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء.