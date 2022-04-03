نظام غذائي صحي في رمضان.. «اكبح الجوع وحافظ على الوزن»

قدمت وزارة الصحة والسكان روشتة علاجية للمواطنين خلال شهر رمضان الكريم بشكل يومي، ونموذج لنظام صحي كامل خلال شهر رمضان، وذلك في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وفقا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي لها، عند أذان المغرب يجرى تناول كوب من اللبن ومن 3 إلى 5 حبات تمر، لافتة الى أنه بعد تناول حبات التمر يجرى تناول القليل من الشوربة الدافئة، وأخذ استراحة لصلاة المغرب، وبعد ذلك تناول وجبة الإفطار بعدها.

وجبة الإفطار

وفيما يتعلق بوجبة الإفطار، أوضحت أنها تتضمن طبق شوربة لسان عصفور من 3 لـ4 معالق كبيرة، وبعد ذلك تناول 9 أطباق أرز وطبق سلطة خضراء، متابعة مع هذه الوجبة يمكن تناول ربع دجاجة أو قطعة من اللحم المتوسط أو طبق فاصوليا متوسط.

وعن الفترة الزمنية بين الإفطار والسحور، أشارت وزارة الصحة والسكان في تقريرها الرسمي إلى أنه لابد من شرب ما لايقل عن 8 أكواب من المياه، وشرب العصائر الطبيعية وتجنب شرب المشروبات الغذائية والجاهزة المحلاة.

وجبة السحور

واستكملت وزارة الصحة والسكان، بعد 3 ساعات من الإفطار يجرى تناول قطعة من حلويات صغيرة من الكنافة أو البسبوسة أو أخذ ثمرة فاكهة أو حفنة من الفول السوداني أو حمص الشام.

وعن وجبة السحور، قالت وزارة الصحة والسكان، إنه يمكن تناول قطعة من جبن بالزيت الزيتون أو بيضة مسلوقة، ورغيف خبز بلدي وكوب زبادي أو لبن رائب، وعن الفول، قالت يمكن تناول من 3 إلى أربع معالق كبيرة وسلطة خضراء وثمرة فاكهة.