طرق للحفاظ على هاتفك من ارتفاع درجات الحرارة.. ابعد عن الشمس

مع موجة الارتفاع في درجات الحرارة التي تشهدها البلاد، والتي بدأت أمس، إضافة إلى زيادة نسب الرطوبة طوال فترات سطوع أشعة الشمس، تتأثر الأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة، بارتفاع درجات الحرارة بشكلٍ كبير وعلى الهواتف المحمولة بشكل مباشر؛ لأن الهواتف في الأساس تقوم بتوليد حرارة في أثناء عملها، ومع ارتفاع حرارة الجو، يقلل المعالج سرعته تفاديًا لزيادة إضافية في درجة الحرارة، وبالتالي يبطئ سرعته، وبالتالي سرعة تنفيذ الأوامر التي يتلقاها ويحدث وقتها «لاج» في الهاتف.

طرق وقاية الهاتف من الآثار السلبية لارتفاع الحرارة

نصح المهندس شريف إسكندر، خبير تكنولوجيا المعلومات، بتجنب تعريض الهاتف لأشعة الشمس، مثل وضعه في السيارة مكشوفا، وكذلك تجنب وضعه إلى جوار مصدر حراري، خصوصًا شاشة الهاتف السوداء تمتص الأشعة، حتى تصل المشكلة إلى الهاتف يوقف عمله من تلقاء نفسه.

وأوضح أنّه لو تركنا هاتف «آيفون» على الكرسي المجاور للسائق في السيارة، نجد أن الهاتف أغلق وظهر على الشاشة علامة تعجب، وعندما يفصل من تلقاء نفسه فهذا يعني أنّه وصل إلى درجة عالية من السخونة المتأثرة بارتفاع درجة الحرارة.

وقال خبير التكنولوجيا، إنّه علينا ترك الهاتف داخل الشنطة وبعيدًا عن مصدر الحرارة، أو تركه في جيب الملابس لأنّ الهاتف يقوم بتبريد نفسه، والحفاظ على درجة حرارة أقل من 40 درجة، بملامسته للجسم البشري أو محتويات الحقائب.

تأثير الحرارة على الهواتف

وأكد «إسكندر» أنّ التأثير السلبي لارتفاع درجات الحرارة يؤثر على الهاتف سلبيًا على المدى البعيد، وغير ملحوظ، ويؤثر على العمر الزمني للجهاز، حيث إنّ من مسببات توقف الهاتف فجأة الانتقال به أو نقله من وإلى درجة حرارة عالية، والدخول به إلى الأماكن المكيفة؛ لأن ذلك قد يسبب تكثيفا لبعض قطرات الماء بداخله، والتي تحدث تلفا في أجزاء الهاتف من الداخل.

وشدد على أنّ التغير المفاجئ في درجة الحرارة يؤدي إلى أنّ بعض المعادن تنكمش بسرعة جدًا، ما قد يؤدي إلى حدوث شروخ في بعض أجزاء الهاتف، منوهًا بأنّ العمر الافتراضي للهاتف من سنتين إلى 3 سنوات.