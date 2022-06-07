«الأرصاد» تحذر من موجة شديدة الحرارة تتأثر بها مصر.. الحرارة تصل لـ50 درجة

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لهيئة الطيران المدني، عن تأثر البلاد بموجة شديدة الحرارة تضرب الشرق الأوسط قادمة من عدة دول تتجاوز في بعضها 50 درجة مئوية.

وأوضحت الهيئة أن ثمة موجة شديدة الحرارة تضرب الشرق الأوسط؛ مع إقبال فصل الصيف يمتد تأثير منخفض الهند الموسمي ليشمل بلاد من تلك المنطقة المذكورة، ومنها «الكويت - العراق - إيران ـ شبه الجزيرة العربية» لترتفع درجات الحرارة بشكل كبير في هذه المناطق.

وأكدت الأرصاد أن مدينة الجهراء بالكويت سجلت درجة حرارة مرتفعة إذ تجاوزت 50 درجة مئوية، وأنه ومن المتوقع أن يمتد تأثيرها إلى جمهورية مصر العربية، ما يتسبب في موجة حارة عليها ولكن أقل حدة عن جيرانها بفضل موقعها الجغرافي.

وأضافت أن مرور منخفض الهند الموسمي على البحر المتوسط يعمل على تعديل الكتلة الهوائية المارة على مصر، وبالتالي تعديل في درجة الحرارة ولكن تزداد نسب الرطوبة مما يعمل على زيادة الإحساس بحرارة الطقس.

وأشارت الأرصاد، إلى أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى الفترة المقبلة، واعتبارا من الغد درجات حرارة تتراوح من 37 وحتى 38 درجة مئوية، فيما تتجاوز الحرارة في جنوب الصعيد حاجز 40 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس والجمعة

وبشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 9 يونيو، فتصل العظمى في القاهرة الكبرى 38 درجة والصغرى 24، وفي الوجه البحري درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24، السواحل الشمالية الغربية درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26، وشمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 28.

أما عن درجة الحرارة المتوقعة الجمعة المقبل الموافق 10 يونيو، ففي القاهرة الكبرى تسجل درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25، الوجه البحري درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25، السواحل الشمالية الغربية درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 24، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 27، شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 27.