الأرصاد الجوية تحذر من طقس الأيام المقبلة.. الحرارة تصل لـ 42 درجة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس غدًا الأربعاء، موضحة أنَّه سيحدث ارتفاع في درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية بقيم تتراوح بين 2: 3 درجات مئوية ليسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 37 للعظمى و25 للصغرى، وعلى السواحل الشمالية 33 للعظمى و23 للصغرى، أما جنوب سيناء توقع خبراء الأرصاد أن تكون درجات الحرارة 38 درجة للعظمى و27 درجة للصغرى أما شمال الصعيد تكون الحرارة العظمى 38 والصغرى 26 وتكون العظمى 42 والصغرى 28 على جنوب الصعيد.

على أن يستمر الارتفاع في درجات الحرارة أيام الخميس والجمعة بأن تكون حالة الطقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية.

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة الخميس والجمعة كما يلي:

حالة الطقس الخميس 9 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 28.

حالة الطقس الجمعة 10 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 24.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 27.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 27.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيان لها على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة أنَّ حالة الطقس اليوم الثلاثاء حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل على كل الأنحاء على أن تنشط الرياح مساء على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على مناطق متفرقة