الأرصاد: ذروة ارتفاع درجات الحرارة ستكون يومي الخميس والسبت «فيديو»

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد مازالت تشهد موجة ارتفاع درجات الحرارة التي بدأت بالأمس، إذ سجلت القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تصل اليوم لـ38 درجة مئوية، مشيرةً إلى أنّ معظم الكتل الهوائية التي تتأثر بها البلاد جنوبية شرقية مع امتداد المنخفض الجوي، بالإضافة إلى زيادة نسب الرطوبة مع طول فترات سطوع أشعة الشمس.

سر ارتفاع درجات الحرارة

وأضافت «غانم»، عبر مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وهدير أبو زيد وليندا عبداللطيف، أن تضافر كل هذه العوامل يجعل الطقس في فترة النهار شديد الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية، عدا السواحل الشمالية، وأغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط، حيث يكون الطقس فيها حارا خلال فترة النهار.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أن الأجواء تكون معتدلة تماما في فترات الليل على أنحاء الجمهورية كافة، ومن المقرر أن تنتهي موجة ارتفاع درجات الحرارة يوم السبت المقبل، وذروة ارتفاعات درجات الحرارة ستكون يومي الخميس والسبت.

الطقس في فترة الليل

وأردفت «غانم» أن مع ساعات المغرب ودخول ساعات الليل ستشهد البلاد نشاطا للرياح يقلل من نسب الرطوبة في الجو، وهو ما يجعلنا نشعر بالأجواء المعتدلة في المساء على بعض مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري ومناطق من السواحل الشمالية وبعض مناطق شمال الصعيد، وستصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 39 درجة مئوية في فترة النهار، و44 درجة مئوية في المحافظات جنوب البلاد.