قطع مياه الشرب عن 9 مناطق في شبرا الخيمة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في القاهرة، قطع المياه عن بعض المناطق في شبرا الخيمة، «بهتيم، مسطرد، عزبة رستم، إبراهيم بك، عزبة عثمان، بيجام، أم بيومي، منطي، والمنشية»، اعتبارا من غد الجمعة، في الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، حتى صباح السبت المقبل.

أسباب انقطاع المياه في القليوبية

وأرجعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـ محافظة القاهرة، في بيان عنها، أسباب انقطاع المياه، إلى أعمال لحامات في خطين قطر 600 مم، و800 مم بشارع أحمد عرابي، وأوضحت أنّها وفرت سيارات مياه صالحة للشرب، في المناطق المتأثرة، وحال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من أي هاتف أرضي.