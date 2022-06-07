محافظة القاهرة تعلن توفير قروض لدعم المشروعات الصغيرة.. اعرف الشروط

أكدت محافظة القاهرة توفير فرص عمل ودعم مشروعات الشباب والمرأة من خلال المشروع القومي «مشروعك»، إذ جرى توفير التمويل اللازم لإقامة المشروع، والمساعدة في تقديم دراسة الجدوى لمن يرغب في أي فكرة يسعى لتنفيذها وذلك لتحسين مستوى المعيشة ووضع الشباب على الطريق الصحيح، لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب.

38 حيا بالقاهرة

وأشارت محافظة القاهرة في تقريرها إلى أن مقرات الأحياء بالقاهرة متوفر بها مقر للمشروع القومي للتنمية المجتمعية للشباب «مشروعك» بهدف تسهيل حصول الشباب والمواطنين على القروض اللازمة لإقامة المشروعات بهدف إحداث تنمية محلية وتشغيل الشباب من خلال التعاون مع البنك الأهلي وبنك مصر، فالقاهرة 60% من سكانها شباب موزعين على 38 حيًا، وبالتالي على من يرغب في دعم مشروع صغير ومتوسط التوجه إلى مقر الحي التابع له حيث توجد إدارة لبرنامج مشروعك لتشجيع العمل الحر بعيدًا عن الوظائف الحكومية.

خطوات تقديم طلبات الحصول على قرض

​- يتوجه صاحب الشأن إلى موقع مقر مشروعك فى الحى التابع له.

- يقوم بملء إحدى الاستمارتين طبقًا لحجم القرض المطلوب.

- الاستمارة الأولى: لطالب القروض تبدأ من ألف جنيه وحتى 50 ألف جنيه.

- الاستمارة الثانية تبدأ من قرض أكبر من 50 ألف جنيه، وحتى مليوني جنيه.

- يقوم طالب القرض بمراجعة بيانات الاستمارة والتعرف على التراخيص المطلوبة مع ممثل الوحدة المحلية بموقع المشروع.

- بعد اتمام التراخيص والمستندات المطلوبة يتم تسليم الطلب لممثل البنك في الموقع.

- يقوم ممثل البنك بإتخاذ إجراءات الموافقة على القرض وإخطار صاحب القرض بالموافقة أو الرفض.

- في حالة الرفض للقرض يتم إخطار طالب القرض بأسباب الرفض للعمل على تلافيها وإعادة الطلب مرة أخرى طبقًا لظروف كل حالة.

- هناك مشروعات تتطلب مراعاة الضوابط والتصاريح الخاصة بالأحياء.

- الالتزام بالضوابط والموافقات الخاصة بالبنوك في المشروعات.