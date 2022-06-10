آخر فرصة للتقديم على 112 وظيفة بصندوق «مكافحة الإدمان».. اليوم

أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أن اليوم الجمعة الموافق 10 يونية 2022، آخر موعد للتقدم للوظائف الشاغرة بمركز جديد لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان .

وأوضح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، أن العمل سيكون بنظام التعاقد مع إحدى الجمعيات المسند اليها إدارة المركز، لافتا إلى أن هناك 112 وظيفة مطلوبة تتمثل فيما يلي:

1- أخصائي نفسي مقيم

- العدد المطلوب: 8

- يشترط الحصول على ليسانس آداب قسم «علم نفس» بحد أدنى تقدير جيد.

- خبرة في مجال العمل مع مرضى الإدمان ثلاث سنوات على الأقل.

- السن لا يزيد عن 35 سنة.

2- نواب المدير الإداري:

- العدد المطلوب: 3

- يُشترط الحصول على مؤهل عالي مناسب.

- خبرة فى إدارة المشروعات.

- السن لا يزيد عن 50 سنة.

3- محاسب:

العدد المطلوب: 2

- يشترط الحصول على بكالوريوس تجارة بحد أدنى تقدير جيد.

- خبرة ثلاث سنوات على الأقل

- السن لا يزيد عن 35 سنة.

- إجادة الحاسب الآلي.

4- مدير مالي:

- الحصول على بكالوريوس تجارة بحد أدنى تقدير جيد.

- خبرة في إدارة الشئون المالية عشر سنوات على الأقل.

- السن لا يزيد عن 50 سنة.

- إجادة الحاسب الآلي.

5- شؤون العاملين:

العدد 2.

- الحصول على مؤهل عالي مناسب.

- خبرة في مجال إدارة الموارد البشرية

- السن لا يزيد عن (35 سنة).

- إجادة الحاسب الآلي.

6- سكرتارية:

- العدد المطلوب 4

الشروط:

- الحصول على مؤهل عالي مناسب.

- السن لا يزيد عن 35 سنة.

- إجادة الحاسب الآلي.

7 - موظف استقبال:

- العدد المطلوب 4

الشروط:

- الحصول على مؤهل عالي مناسب.

- السن لا يزيد عن (35 سنة).

- إجادة الحاسب الآلى.

8- موظف مشتريات:

- عدد (1)

- يشترط الحصول على بكالوريوس تجارة بحد أدنى تقدير جيد.

- (خبرة ثلاث سنوت على الأقل في وظيفة المشتريات).

-السن لا يزيد عن (35 سنة).

- إجادة الحاسب الآلي.

9 - موظف مخازن:

- عدد (1)

- يشترط الحصول على بكالوريوس تجارة بحد أدنى تقدير جيد.

- (خبرة ثلاث سنوت على الأقل في وظيفة المخازن).

- السن لا يزيد عن (35 سنة).

- إجادة الحاسب الآلى إجادة تامة.

10- مدرب حاسب آلي:

العدد المطلوب (1)

الشروط:

- الحصول على مؤهل عالي مناسب.

- خبرة في مجال التدريب.

- السن لا يزيد عن (35 سنة).

11- مدرب رياضي:

- العدد المطلوب (2) ذكور - إناث

الشروط:

- الحصول على بكالوريوس تربية رياضية بحد أدنى تقدير جيد.

- خبرة في مجال التدريب الرياضي ثلاث سنوات على الأقل.

- السن لا يزيد عن (40 سنة).

12- شؤون قانونية:

- عدد (2)

الشروط:

- الحصول على ليسانس حقوق بحد أدنى تقدير جيد.

- خبرة ثلاث سنوات على الأقل.

- السن لا يزيد عن (35 سنة).

- إجادة الحاسب الآلي.

13- شيف

العدد المطلوب: (2)

الشروط:

- الحصول على مؤهل دراسي مناسب حد أدنى متوسط.

- خبرة في مجال الطهي لا تقل عن (5) سنوات.

- السن لا يزيد عن (50 سنة).

14- مساعد شيف:

- العدد المطلوب (4)

الشروط:

- الحصول على مؤهل دراسي مناسب حد أدنى متوسط.

- خبرة في مجال المطبخ لا تقل عن (عامين).

- السن لا يزيد عن (35 سنة).

15- عمال وعاملات كافيتريا:

- العدد المطلوب (4)

الشروط:

- الحصول على مؤهل دراسي مناسب حد أدنى متوسط.

- خبرة فى هذا المجال

- السن لا يزيد عن (35 سنة).

16- عمال مغسلة ملابس:

- العدد المطلوب (4)

الشروط:

- شهادة محو الأمية كحد أدني.

- خبرة في هذا المجال لا تقل عن عامين.

- السن لا يزيد عن (45 سنة).