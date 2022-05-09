صندوق علاج الإدمان: 11.5% من المتعاطين تحت سن 15 عاما

قال عمرو عثمان مساعد وزير التضامن، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنّ البيانات الخاصة بالمتصلين بالخط الساخن لصندوق علاج الإدمان، رصدت خلال الأشهر الأربع الماضية «يناير وفبراير ومارس وأبريل 2022»، تعاطي المواد المخدرة في سن مبكرة.

نسب تعاطي المخدرات بين مختلف الفئات العمرية

وأوضح «عثمان»، في بيان صحفي، أن بيانات المتصلين أوضحت ما يلي:

- %40.35 بدأوا التعاطي في سن 15 سنة حتى 20 سنة.

- 37.75 % بدأوا تعاطي المخدرات من سن 20 سنة حتى 30 سنة.

- %11.52 نسبة متعاطي المخدرات تحت سن 15 سنة.

- 34.63 % نسبة تعاطي الحشيش الذي جاء أكثر المواد المخدرة تعاطيا، وفقا لتحليل نتائج الخط الساخن.

- تعاطي الهيروين احتل المرتبة الثانية بنسبة 32.62 %.

- الترامادول جاء في المرتبة الثالثة بنسبة 19.97%، ثم التعاطي المتعدد «تعاطي أكثر من مادة مخدرة».

- 7.81% نسبة المخدرات التخليقية مثل الاستروكس والفودو والبودر والشابو.

وأشار مساعد الوزيرة إلى أن مصادر الاتصالات بالخط الساخن لصندوق علاج الإدمان كانت المريض نفسه يليه الأم ثم الأشقاء، مؤكدا أن ذلك يدل على تزايد الثقة في خدمات الخط الساخن، كما يدل على ارتفاع وعى الأسر بشأن الاكتشاف المبكر للإدمان.

وعن الحالة الوظيفية والعملية للمتصلين بالخط الساخن أوضحت البيانات ما يلي:

- 57.85 % من المتصلين خلال الـ 4 أشهر الأولى من العام الجاري لا يعملون.

- %42.15 يعملون بالقطاعين الخاص والحكومي.

العوامل الدافعة لتعاطى المخدرات

وأضاف «عثمان»، أنّ العوامل التي تدفع إلى تعاطي المواد المخدرة جاءت كالتالي وفق بيانات الخط الساخن:

- أصدقاء السوء والمشاكل الأسرية والتفكك الأسري وحب الاستطلاع.

- وهم علاج المشاكل الصحية.

- وهم زيادة القدرة الجنسية، ووهم البحث عن المتعة.

العوامل الدافعة للعلاج من المخدرات

جاءت العوامل الدافعة للعلاج، وفاة أحد الأقارب، وكذلك ضياع الصحة، والخوف على الأبناء، والمشاكل الأسرية، مشاكل في العمل وضغوط الأهل.