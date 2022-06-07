تشميع 4 مراكز لعلاج الإدمان بالشرقية: آثار تعذيب بـ«الكرباج» على 129 مريضا

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين ومباحث المخدرات، ومع مأمور ورئيس مباحث قسم شرطة أبوكبير، حملة للتفتيش على مراكز علاج الإدمان بمركز ومدينة أبوكبير.

تكثيف الحملات علي المنشآت الطبية غير الحكومية

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتكثيف الحملات على المنشآت الطبية غير الحكومية «الخاصة» بنطاق المحافظة، والضرب بيد من حديد ضد المخالفين، ضمانًا لتقديم خدمة طبية آمنة، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

ضبط 4 مراكز لعلاج الإدمان تعمل بدون ترخيص

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 4 مراكز لعلاج الإدمان تعمل دون ترخيص، بها عدد كبير من المدمنين بلغ 129 مريضًا، منهم مرضى بهم آثار تعذيب باستخدام «الكرباج»، والأماكن لا تتوافر بها أي اشتراطات صحية، ويديرها أشخاص غير مؤهلين، ولا يوجد أي فريق طبي أو إشراف طبي على المرضى، مما يعرضهم للخطر الداهم، هذا بالإضافة إلى مخالفة هذه المنشآت لسياسات مكافحة العدوى، وقانون البيئة، مع عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية، ما يؤدي إلى انتشار العدوى بين النزلاء.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وعمل تقرير طبي بالحالة الصحية للمرضى الظاهر عليهم آثار التعذيب، وجرى تشميع هذه المراكز، وتحرير المحاضر اللازمة بقسم شرطة أبو كبير، وتسليم المشرفين عن هذه المراكز لقسم الشرطة للعرض على النيابة العامة.

وأكد «مسعود» استمرار الحملات المكثفة لجميع الإدارات الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكدًا عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدمًا الشكر لمدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، ومديرة إدارة التفتيش الصيدلي، وجميع مفتشي الحملة، ورجال الشرطة وجميع المشاركين في هذا العمل، لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.