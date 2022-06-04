«مكافحة الإدمان»: نسب مشاهد التعاطي في الدراما انخفضت إلى 2.9%

كشف الدكتور إبراهيم عسكر مدير البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، عن أسباب تراجع مشاهد الإدمان في الأعمال الدرامية في الموسم الرمضاني الماضي، مشيرًا إلى انخفاض مشاهد التدخين في الدراما المصرية بنسبة 2.9% مؤخرا، مضيفًا أن البانجو والحشيش يتربع على عرش المخدرات ثم الهيروين والاستروكس والفودو.

مشاهد التدخين في الدراما لنسبة 2.9%

وقال إبراهيم عسكر، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صباح الورد»، المذاع عبر فضائية «ten»، اليوم السبت، إنّ نسب مشاهد التدخين في الأعمال الدرامية في عام 2017 كانت 13% من المساحة الزمنية التي يتم عرضها تلاها عقد ورش عمل متتالية مع صناع الأعمال الدرامية وعمل ميثاق أخلاقي شرفي تم توقيعه؛ للحد من هذه المشاهد وآثارها السلبية والاهتمام بعرض تداعيات الأزمة وتأثيره على الفرد وصحته وعرض خطوات العلاج ثم انخفضت مؤخرا مشاهد التدخين في الدراما لنسبة 2.9%.

وأوضح «عسكر»، أن المرصد الإعلامي للصندوق يرصد التناول الدرامي لمشكلة تعاطي المواد المخدرة في الأعمال الدرامية في شهر رمضان لمدة 6 سنوات متتالية، ثم نناقش صناع الدراما في المحتوى وهو ما نتج عنه انخفاض نسب تعاطي المواد المخدرة.

72% من الطلاب يستمدون معرفتهم بالتعاطى من الدراما

وأشار مدير البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، إلى أن الصندوق أجرى دراسة مؤخرا كشفت أن إجمالي 72% من طلاب الثانوية العامة يستمدون معرفتهم بالتعاطي من الدراما والسينما لتأثيرها القوي على أفكار الشباب لذلك فإنه عندما يتم إنتاج أعمال خالية من الإدمان والتعاطي لأن الفن له دور كبير، وهناك أسباب عدة لوقوع الشباب في دائرة الإدمان ومنها الأفكار المغلوطة التي يتم الترويج لها.