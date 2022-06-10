حمزة نمرة وكايروكي يحييان حفلا غنائيا في الرياض.. الليلة

يستعد الفنات حمزة نمرة لإحياء حفلا غنائيا ضخما في الملكة العربية السعودية الليلة الساعة التاسعة والنصف مساءً في الرياض على مسرح أبو بكر سالم، وذلك بمشاركة فرقة «كايروكي».

حفل حمزة نمرة وكاريوكي في الرياض

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع هذه الحفلة منذ أن أعلنت هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عنها، كما كشفت عن نفاد تذاكر الحفل بعد ساعات قليلة من طرحه عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، فضلا عنه أنه من المقرر أن يقدم حمزة نمرة باقة من أغانيه المتنوعة التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

حمزة نمرة وكاريوكي يحييان حفل جديد في جدة

ولن يكون هذا الحفل هو الأخير لحمزة نمرة وفرقة «كايروكي» في المملكة العربية السعودية، إذ أنه من المقرر أن يحييان حفلا جديدًا غدًا في جدة على مسرح ليالينا.

تذاكر حفل حمزة نمرة و«كايروكي»

وتتراوح تذاكر حفل حمزة نمرة و«كايروكي» في 3 فئات وهي:

الفئة الأولى (وقوف): يصل سعرها لـ60 ريالا سعوديا وهو ما يقارب 300 جنيه مصري.

الفئة الثانية: يصل سعرها لـ100 ريال سعودي، وهو ما يقارب 500 جنيه مصري.

الفئة الثالثة: يصل سعرها لـ250 ريالا سعوديا، وهو ما يقارب 1200 جنيه مصري.

أغنية «فاضي شوية» تتخطى الـ 221 مليون مشاهدة

يذكر أن أغنية «فاضي شوية» للفنان حمزة نمرة نجاحا كبيرا وقت عرضها في ديسمبر 2020، إذ أنها حصدت العديد من الإشادات وتداولها عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كما حققت الأغنية 221 مليون ونصف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».