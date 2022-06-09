مصرع شخصين وإصابة 3 باختناق داخل بئر في مطروح

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرون، إثر تعرضهما للاختناق أثناء نزولهم في بئر على عمق 15 متراً تحت الأرض، قبل قليل، في أحد المنازل بعزبة «السنوسية»، خلف سوق ليبيا بمدينة مرسى مطروح، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الضحايا إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء ضحايا حادث بئر «السنوسية»

واستقبل مستشفى مرسى مطروح العام، مساء اليوم الخميس، 5 أشخاص ما بين قتلي ومصابين، وتنشر «الوطن» أسماء المتوفين والمصابين في الحادث، وهم:

خالد فتحي أبوالنصر، 45 سنة، من مطروح، جثة هامدة.

أحمد إبراهيم أبوالنصر، 49 سنة، من مطروح، جثة هامدة.

أمجد محمد صلاح أبوالنصر، 39 سنة، من مطروح، مصاب باختناق والحالة سيئة.

كريمان محمد طه، من مطروح، مصابة باختناق والحالة العامة سيئة.

سامح محمد بدر، 23 سنة، من البحيرة، مصاب باختناق والحالة سيئة.

تم التحفظ على جثتي المتوفين تحت تصرف النيابة العامة، ويجري استكمال الخدمات الطبية للمصابين من خلال فريق الطوارئ بالمستشفى وعمل الأشعة والتحاليل اللازمة وتقديم جميع الخدمات الصحية.

الشرطة تعاين موقع حادث اختناق 5 أشخاص داخل بئر

وانتقلت قوات الحماية المدنية ومباحث قسم شرطة مطروح إلى مكان البئر محل الحادث، لإجراء المعاينات والفحص اللازم، للتعرف على أسباب الحادث، والكشف عن ملابساته، وتحرر محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.