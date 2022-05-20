ارتفاع عدد ضحايا حادث سير بئر العبد إلى 5 بعد وفاة أحد المصابين اليوم

توفى صباح اليوم الجمعة، أحد المصابين في حادث قرية الأحرار الذي وقع الأربعاء الماضي، بين العريش والقنطرة شرق على الطريق الدولي العام قبالة بئر العبد.

وقال مصدر طبي بمستشفى بئر العبد لـ«الوطن»، إن المتوفى يدعى «محمد ع. ا» توفى صباح اليوم، بعد خضوعه لعدة عمليات جراحية في محاولة لإنقاذه، إلا أنه فارق الحياة بعد تدهور حالته الصحية وإصابته بنزيف.

18 مصابا في الحادث حالتهم بين متوسطة وعادية

وأضاف المصدر، أنه بهذه الوفاة يرتفع عدد الوفيات إلى 5 أشخاص، بينما بلغ عدد الإصابات 18 حالة، خرج 5 منهم من المستشفى، فيما يخضع الآخرون للعلاج المكثف وإجراء بعض العمليات الجراحية لعلاج الكدمات والكسور بالجسم.

مصرع 3 من أسرة واحدة في الحادث

ولقيت سيدتان ورجل مسن وطفل صغير مصرعهم أول أمس في حادث سير وقع بين سيارتين ميكروباص «أجرة الإسماعيلية» وأخرى «7 راكب أجرة العريش القاهرة»، وكان من بين الضحايا «هنادي جلبانة» إحدى رائدات العمل الخيري في العريش، وسيدة أخرى وطفلها، بينما توفي والدها صباح اليوم، ورجل آخر مسن.

وعمّت مدينة العريش اليوم، حالة من الحزن الشديد لوفاة والد السيدة التي لقت مصرعها في ذات الحادث، هي وطفلها الرضيع 10 أشهر، وتم دفنهما في قبر واحد بمقابر سوق الخميس بوسط مدينة العريش، لتكون بذلك العائلة قد فقدت الجد والابنة والحفيد في حادث واحد.