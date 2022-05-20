أهالي العريش يشيعون جثمان أحد ضحايا حادث سير بئر العبد (صور)

شيع أهالي العريش، اليوم عقب صلاة الجمعة، أحد ضحايا حادث السير الذي وقع على طريق العريش القنطرة شرق، وتحديدا في غرب بئر العبد، وسيطرت حالة من الحزن على الأهالي.

ونقلت سيارة الإسعاف جثمان المتوفى الذي يدعى «محمد الحلو» من مستشفى بئر العبد إلى مسجد النصر بالعريش، ومنه إلى مقابر سوق الخميس بوسط العريش حيث مثواه الأخير.

حادث سير غرب بئر العبد بشمال سيناء

وكان قد وقع حادث سير أول أمس الأربعاء، على الطريق الدولي الساحلي، بين سيارة 7 راكب خط العريش القاهرة، مع سيارة ميكروباص تقل 14 راكبا، أدى إلى إصابة 18 شخصا بينهم نساء وأطفال، ووفاة 5 كان آخرهم رجل مسن توفى بعد إجراء عدة عمليات جراحية صباح اليوم الجمعة، بالإضافة إلى ابنته وحفيده الرضيع واللذين لقيا مصرعهما فور وقوع الحادث.

وكان من بين ضحايا الحادث، سيدة تدعى هنادي جلبانة، إحدى رائدات العمل الخيري في العريش، وسيدة وطفلها، والتي توفى والدها صباح اليوم، ورجل آخر مسن.

وفاة رجل وابنته وحفيده في الحادث

وعمّت حالة من الحزن الشديد اليوم على أهالي العريش، عقب وفاة والد السيدة المتوفاة في الحادث، والتي توفيت هي وطفلها الرضيع 10 أشهر، وتم دفنهما بقبر واحد بمقابر سوق الخميس بوسط مدينة العريش، لتكون بذلك العائلة قد فقدت الجد والابنة والحفيد في حادث واحد.