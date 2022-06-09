عاجل.. أول تعليق من محمود فوزي بعد اختياره رئيسا للأمانة الفنية للحوار الوطني

قال المستشار محمود فوزي، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن اختياره رئيسًا للأمانة الفنية للحوار الوطني، تكريم للمجلس ودوره العظيم والمهم برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، متقدما بشكره لرئيس المجلس وأعضائه وكل العاملين على تنظيمهم احتفالية بمناسبة هذا الاختيار.

الحوار الوطني

جاءت تصريحات «فوزي»، التي تعد الأولى من نوعها عقب اختياره رئيسا للأمانة الفنية لـ الحوار الوطني، على خلفية احتفالية أقامها الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بمناسبة اختيار المستشار محمود فوزي أمين عام المجلس، رئيسا للأمانة الفنية للحوار الوطني، بحضور الدكتورة منى الحديدي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

المستشار محمود فوزي

وبحسب بيان المجلس، استهل الكاتب الصحفي كرم جبر، الاحتفالية، بتوجيه التهنئة للمستشار محمود فوزي، متمنيًا من الله أن يوفقه في مهمته الوطنية التي كٌلف بها.

وأكد رئيس الأعلى للإعلام، أن اختيار المستشار محمود فوزي لهذه المهمة هو تكريم للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وللصحافة والإعلام، مضيفًا أن المجلس مؤيد ومساند للأمين العام حتى نهاية مهمته الوطنية العظيمة.

وأعرب المهندس عبدالصادق الشوربجي عن سعادته باختيار المستشار محمود فوزي لمهمته الوطنية، مضيفًا أنه اختيار صادف أهله نظرًا لكفاءته ومعرفته الشديدة والواعية بملفي الصحافة والإعلام وهو ما يمثل إضافة كبيرة للحوار الوطني.

وأضاف الشوربجي أننا ننتظر الخروج بإيجابيات كثيرة وتوافق كبير بين جميع المشاركين، لأن الهدف الأسمى هو الدولة المصرية.

وأكد المستشار محمود فوزي سعادته بهذه الاحتفالية، مضيفًا أنه منذ تولي منصبه أمينًا عامًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منذ عام، لم يجد إلا الدعم الكامل من المجلس رئيسًا وأعضاءً وعاملين.