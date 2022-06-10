شروط التقديم للمنح المقدمة من الوكالة الأمريكية لطلاب الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط التقديم في برنامج المنح الجامعية المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لطلاب الصف الثالث الثانوي، مشيرا إلى أنه من أهداف البرنامج تمكين الطلاب المتفوقين أكاديميا وغير القادرين على سداد المصروفات الدراسية من الالتحاق والتميز في ظل فرص تعليمية جامعية أفضل.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن برنامج المنح الجامهية يهدف إلى زيادة فرص الطلاب المصريين في الالتحاق بالدراسة الجامعية وتحديدًا بالكليات والتخصصات التي تقدم فيها الدراسة ذات الرسوم بنظام الساعات المعتمدة وباللغة الإنجليزية، وتمكين الطلاب المتفوقين أكاديميًا من الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تعزيز فرص الدراسة الجامعية لهم، تنمية مهارات اللغة الإنجليزية اللازمة للدراسة ولمواكبة متطلبات سوق العمل في مصر.

تقديم فرص للدراسة ببعض الجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية

وأضافت وزارة التعليم، أنه يتم تقديم فرص للدراسة ببعض الجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية لمدة فصل دراسي/صيفي واحد، وتوفير عدد من الفرص للعمل على تطوير الأفكار والمشروعات الإبداعية ونقلها إلى حيز التنفيذ. والإسهام في زيادة فرص العمل بعد التخرج من خلال برامج ريادة الأعمال وتنمية مهارات القيادة والمهارات اللازمة لسوق العمل.

وأكدت الوزارة، أن برنامج المنح الجامعية يهدف إلى تطوير وتعزيز القدرات القيادية والالتزام تجاه المجتمع والوطن لدى الحاصلين على المنحة الدراسية حتى يتم إعدادهم ليصبحوا قادة المستقبل ودعاة للتنمية في مجتمعاتهم المحلية، وإتاحة الفرص للطلاب للمشاركة مع مؤسسات القطاع الخاص للاستفادة من فرص التدريب العملية أو التمويل للمشروعات المبتكرة، وتوفير إقامة للطلاب المغتربين بالمدن الجامعية طبقًا للوائح المنظمة للسكن الجامعي بالجامعات الشريكة.

شروط التقديم للمنح الجامعية المقدمة من الوكالة الأمريكية

وحدد وزارة التربية والتعليم شروط التقديم للمنح الجامعية المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وهي كالتالي:-

- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- أن يكون الطالب مقيدًا في إحدى المدارس الحكومية أوالتجريبية المصرية أو إحدى مدارس STEM طوال سنوات المرحلة الثانوية.

- الحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة في العام الدراسي 2021-2022 بمجموع لا يقل عن 85% من المدارس الحكومية أو التجريبية أو ما يعادلها من إحدى مدارس STEM من الدور الأول.

- أن يكون الطالب خريج شعبة علمي علوم أو علمي رياضة فقط.

- يتم قبول طلاب الشعبة الأدبية من الطلاب ذوي الإعاقة فقط.

- تقديم كل المستندات المطلوبة التي تثبت الحالة المادية للأسرة.

- المشاركة الفعالة في أنشطة غير دراسية/لا صفية مثل التنمية المجتمعية والخدمة العامة.

- التمتع بشخصية ذات صفات قيادية.

- بالنسبة لذوي الإعاقة: الإلمام بالحد الأدنى من المعرفة بالتكنولوجيا المساعدة للتعلم وتقديم مستند التقييم التعليمي والنفسي.