«التعليم»: ضبط 5 حالات غش وحيازة محمول في آخر يوم بامتحانات الدبلومات

اختتم طلاب الدبلومات الفنية (نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات)، اليوم، ماراثون امتحانات نهاية العام التحريرية، حيث أدى 499 ألفا و228 طالبا وطالبة الامتحان في 47 مادة امتحانية، داخل 2810 لجنة بجميع النوعيات «صناعي، وزراعي، وتجاري، وفندقي» للعام الدراسي 2021 /2022.

امتحانات الدبلومات الفنية سارت دون مشكلات

وأكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفنى، أن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الأخير سارت بشكل جيد دون حدوث مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

وتابع الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، انتظام سير الامتحانات والتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان، وتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه لجان سير الامتحان.

وحرص رئيس عام الامتحان، على متابعة مدى الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين اللجان داخل المدارس، كما وجه باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق ببعض محاولات الغش التقليدي والغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول.

ضبط 5 حالات غش وحيازة محمول

وتفقد هاشم علي جامع، نائب رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، عددا من اللجان الامتحانية، وهي لجنة مدرسة الزيتون التجارية بنين بإدارة الساحل التعليمية بالقاهرة.

وتابعت لجان المتابعة عددا من لجان السير بمختلف النوعيات بالمحافظات المختلفة، منها (صناعي ــ زراعي ــ تجاري ــ فندقي) بالمحافظات.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكترونى 5 حالات غش وحيازة محمول في بعض المحافظات، وضُبط الطلاب المسؤولون عن ذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.