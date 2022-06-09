 محافظ الفيوم: الهياكل المضبوطة تعود لحمير مذبوحة من أجل الجلود فقط

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إنه جرى رصد صور لجثث متحللة لحمير، وعلى الفور جرى توجيه مديرية الطب البيطري والفرق المعاونة في الساعات الأولى من صباح اليوم واكتشفت الحملة وجود أعداد من الهياكل المتحللة لمجموعة من الحمير في منطقة نائية على أطراف المحافظة على مساحة 15 فدانًا، بين طريق أسيوط الغربي والدائري الإقليمي.

جلد الحمير يستخدم في بعض الصناعات ويخرج بشكل غير رسمي من البلاد

وأوضح «الأنصاري» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم مع الإعلامي محمد مصطفي شردي، المذاع على فضائية الحياة، أن جلود الحمير تستخدم في بعض الصناعات ويخرج بشكل غير رسمي من البلاد وحدثت في واقعة سابقة، والواقعة تحدث بعيدا عن أعين الرقابة، لافتا إلى أنه يتم اتخاذ الإجراءات الوقائية تجاه الجثث المكتشفة، مع تمشيط مطاعم المحافظة من خلال لجان متخصصة من الطب البيطري للتأكد من سلامة اللحوم المقدمة للمواطنين.

الكشف المبدئي على الجثث أوضح أنها كاملة

وأشار إلى أن الكشف المبدئي على الجثث أوضح أنها كاملة بما يعني أن المقصود من ذبحها ليس الحصول على اللحوم، وإنما كما هو متوقع الحصول على الجلود وبيعها واستخدامها في بعض الصناعات.

جدير بالذكر أن جلود الحمير مطلوبة في صناعات كثيرة حول العالم بما يجعل البعض يلجأ لذبح الحمير وسلخها وإلقاء الجثث في الطرق الصحراوية حتى تتحلل، وجرى اكتشاف عدد من الهياكل في نطاق طريق أسيوط الغربي والدائري الإقليمي في محيط قرية فانوس التابعة لمركز طامية بالفيوم.