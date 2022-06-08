صوامع الفيوم تستقبل 153 ألفا و807 أطنان قمح منذ بداية موسم الحصاد

استمر إقبال المزارعين على توريد محصول الذهب الأصفر لمختلف الشون والصوامع بمحافظة الفيوم حتى هذه اللحظة، خاصة بعد الإجراءات الجديدة التي اتخذها الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بمنع تسليم الأسمدة للمزراعين الممتنعين عن توريد القمح للصوامع، أو من قاموا بتوريد كميات قليلة رغم امتلاكهم كميات كبيرة، وقيام الجمعيات الزراعية بمطابقة الحيازات الزراعية بالمساحات المنزرعة وكمية القمح التي تم توريدها.

صوامع الفيوم استقبلت قرابة 154 ألف طن

واستقبلت صوامع محافظة الفيوم قرابة الـ154 ألف طن، حيث تسلمت الصوامع والشون بمختلف مراكز ومدن المحافظة، 153 ألفا و807 أطنان قمح من مختلف درجات النقاء، فيما لا تزال الصوامع تفتح أبوابها في الصباح الباكر كل يوم وتستقبل المزارعين يوميا حتى تمام الحادية عشر مساءً، لاستلام كميات القمح التي يتم توريدها من المزارعين بصورة يومية.

صوامع طامية تستقبل 46 ألف طن

في سياق متصل، قال صلاح حلمي حرب، مدير صوامع طامية بالفيوم، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن الصوامع استقبلت بالأمس 281 طنا و976 كيلو من القمح بمختلف درجات النقاوة، بينها 230 طنا و656 كيلو من القمح بدرجة نقاء 23.5، كما تم توريد 50 طنا و23 كيلو من الذهب الأصفر بدرجة نقاء 23، فيما استقبلت الصومعة طن و297 كيلو بدرجة نقاء 22.5، مُشيراً إلى أن الإجمالي العام بالصومعة بلغ 46 ألفا و409 أطنان و614 كيلو.

منع صرف الأسمدة لحين تسليم القمح

على الجانب الآخر، وجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بمنع صرف الأسمدة للمزارعين الممتنعين عن توريد القمح، أو من لم يقوموا بتوريد الكمية المطلوبة كاملة، مُشددا على عدم صرف الأسمدة إلا بعد توريد الكمية المطلوبة من القمح.

إجراءات قانونية ضد الممتنعين

وشدد محافظ الفيوم على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المزارعين الممتنعين عن توريد القمح، موجها بتشديد لجان التفتيش على الجمعيات الزراعية المختلفة، ومراجعة دفاتر الجمعيات، ومطابقة كميات القمح الفعلية التي تم توريدها من كل مزارع، مع الحيازات الخاصة به، والمساحات المنزرعة بالقمح على أرض الواقع.