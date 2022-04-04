أخصائي تغذية يحذر من اللحوم مجهولة المصدر: «أغلبها حمير مذبوحة»

بعد ضبط 8 طن «كفته وبرجر وشيش طاووق وسجق» فاسدة غير صالحة للاستخدام الآدمي بمنطقة إمبابة، حذر الدكتور محمد سامي أخصائي التغذية فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» من تناول الأطعمة خارج المنزل فى أماكن غير موثوق بها.

سامي: اغلب اللحوم الفاسدة حمير مذبوحة

وقال «سامي» فى تصريحاته لـ«الوطن» إن اللحوم المجهولة والفاسدة أغلبها لحوم حمير مذبوحة، تسبب انتشار الأمراض والبكتريا، خاصة لدى الأطفال وهناك بعض التجار وأصاحب المطاعم يستغلون شهر رمضان الكريم في عمل وجبات الطعام من لحوم مجهولة بأسعار رخيصة لجمع الكثير من المال.

وكشف أخصائي التغذية أن اللحوم الفاسدة تختلف عن السليمة في اللون والرائحة، وبعض المواطنين يقومون بفرم لحوم الحمير والجيف ووضعها على توابل وبيعها كسجق وهامبرجر وكفته.

ضبط 8 طن لحوم ودواجن فاسدة بامبابة

وجرى تنفيذ حملات مكبرة بإشراف اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة خلال شهر رمضان الكريم علي المطاعم والماركت والاسواق بمنطقة إمبابة لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضه للمواطنين وسلامة المنتجات الغذائية وضبط المخالفات.

وجرى ضبط مخزن ومقر إعداد وتعبئة وتوزيع لحوم ودواجن بشارع عبد الحميد محرم متفرع من شارع السلام بامبابة وبحوزته 8 طن مقطعات لحوم ودواجن ودبروهات حيوانية بدون بيانات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي ومخالفة للمعايير البيئية والصحية ويظهر عليها علامات الفساد والتغير في الخواص الطبيعية ومعبأة داخل أكياس لتوزيعها علي المطاعم والماركت والمحال تحت اسم شركة وعنوان مجهول، وتمت مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.