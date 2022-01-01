5 وجوه إعلامية عادت للشاشة من جديد في 2021.. أبرزها درية شرف الدين

5 وجوه إعلامية عادت من جديد للظهور على شاشة التليفزيون في 2021 بعد غياب لسنوات كثيرة لأسباب مختلفة، ليصبح عام 2021 بمثابة «وش السعد» لهم، وأبرزهم درية شرف الدين وشافكي المنيري.

وتستعرض جريدة «الوطن» أهم 5 وجوه إعلامية عادت للشاشة الصغيرة في 2021، خلال السطور التالية:

درية شرف الدين

عودة الإعلامية درية شرف الدين، رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، للشاشة من جديد، كانت بمثابة مفاجأة من العيار الثقيل في 2021 بعد سنوات من الغياب، وذلك لتقديم برنامج «حديث العرب»، على شاشة التليفزيون المصري.

طارق علام

في أبريل الماضي، أعلن الإعلامي طارق علام عودة برنامجه الشهير «كلام من دهب» على فضائية «المحور» خلال شهر رمضان 2021، حيث يوجه سؤالًا للمواطنين في الشارع، ويستمع إلى إجاباتهم، والفائز يحصل على هدية الحلقة وهي مبلغ 100 ألف جنيه.

شافكي المنيري

أذاعت شاشة التليفزيون المصري برومو برنامج «بيت للكل»، وظهر في الفيديو عدد من الإعلاميين من دول عربية هي مصر والأردن والعراق وفلسطين لإذاعة البرنامج على شاشاتهم، كما ظهرت في البرومو الإعلامية شافكي المنيري بعد غياب سنوات، ليشكل عودتها للشاشة مفاجأة سعيدة لمحبيها.

إيمان عز الدين

انضمت الإعلامية إيمان عز الدين لبرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، بجانب الإعلاميتين منى عبد الغني وهبة الأباصيري، وذلك بعد غياب تراوح ما بين 5 إلى 6 سنوات.

ويذاع البرنامج من السبت إلى الأربعاء عبر شاشة «cbc» في تمام الساعة الثالثة عصرًا حتى السادسة مساءً.

منة فاروق

انضمت الإعلامية منة فاروق ضمن كتيبة قناة extra news، لتقديم برنامج «هذا الصباح» في الثامنة صباح كل اليوم، بصحبة الإعلامي همام مجاهد.