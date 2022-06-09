محمود محيي الدين: النساء تتأثر بالأوبئة أكثر من الرجال بنسبة 14%

طالب الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بالتوطين الصحيح للصناعة في مصر، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون المجمعات الصناعية قريبة من المناطق التي يعيش فيها الناس، موضحًا: «كل منطقة فيها 250 ألف نسمة لازم نبني ليهم منطقة صناعية»، على أن تكون هذه المناطق الصناعية في كل محافظة متوافقة مع الميزات النسبية لهذه المحافظة، وذلك لتسهيل الحياة على العاملين.

محيى الدين: توطين الصناعات بالقرب من المنازل ستزيد من عمل السيدات

وكشف «محيى الدين» خلال استضافته ببرنامج «حديث العرب»، وتقدمه الإعلامية درية شرف الدين، والمذاع على الفضائية الأولى المصرية، أنه لو جرى إنجاز المناطق الصناعية بالقرب من التكتلات السكنية فسنجد أن النساء هم الأكثر إقبالًا على العمل، موضحًا: «هتقدر تشتغل وتدير حياة منزلها، وتراعي أسرتها وزوجها».

محيى الدين: المرأة هي الضحية الأكبر للأوبئة

وأوضح أن المرأة هي الضحية الأكبر للأوبئة والمشكلات البيئية والأعاصير، وهذه المشاكل تؤثر على حياة النساء أكثر من الرجال بنسبة 14%، مضيفًا: «رغم تحسن وتطور التعليم، فما زالت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل لا تصل إلى 50%، وإذا عملت فلا تأخذ نفس الأجر والراتب الذي يحصل عليه الرجل».