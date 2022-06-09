وزير الري يستعرض مشروعات مصر للتكيف مع تغير المناخ أمام مؤتمر «دوشانبي»

التقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، عددا من الوزراء وكبار مسؤولي المياه بعدد من الدول والمنظمات الدولية، على هامش مشاركته في مؤتمر «دوشانبي» للمياه، ممثلا عن دولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

المياه والتغيرات المناخية

وترأس الدكتور عبدالعاطي، جلسة «تعزيز الروابط بين الموارد المائية وتغير المناخ»، حيث أشار خلال الجلسة إلى أنّ التغيرات المناخية، من أهم القضايا التي يواجهها العالم في الوقت الحالي، نظرا للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على الموارد المائية والإنتاج الغذائي حول العالم، والتسبب في إرتفاع منسوب سطح البحر، ما يستلزم تكثيف الجهود الوطنية في الدول كافة، في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات التي تُسهم في تحقيق هذا الهدف.

تقليل الانبعاثات

ولفت وزير الموارد المائية والري، إلى أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل الانبعاثات والتخفيف من التغيرات المناخية، وتحويل التعهدات الدولية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية إلى إجراءات ومشروعات يتم تنفيذها على الأرض على نطاق واسع وفي أسرع وقت.

مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية

وأكد عبدالعاطي، أنّ مصر نفذت العديد من المشروعات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، مثل مشروعات الحماية من أخطار السيول، التي تهدف لحماية المواطنين والمنشآت من الآثار التدميرية للسيول، وكذا مشروعات حماية الشواطئ، التي تهدف للتكيف مع ظاهرة ارتفاع منسوب سطح البحر، والناتجة عن ذوبان الجليد في العديد من مناطق العالم.

ووجّه الدكتور عبدالعاطي، دعوة للحضور للمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه، المزمع عقده في الفترة من 16 حتى 19 أكتوبر المقبل تحت عنوان «المياه في قلب العمل المناخي»، لإثراء فعالياته وإضافة أفكار جديدة وحلول فعالة لمواجهة التحديات المائية، ويعتبر الأسبوع أهم حدث تحضيري على أجندة مؤتمر المناخ COP27.

وأكد وزير الري، أهمية إبراز ملف «المياه والتغيرات المناخية» في جميع الفعاليات الدولية، بداية من أسبوع القاهرة الرابع للمياه، وصولا إلى مؤتمر الأمم المتحدة المعني بمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد العمل في مجال المياه، الذي سيعقد في نيويورك خلال شهر مارس 2023.