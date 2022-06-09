وزيرة خارجية تنزانيا: أتمنى أن يكون COP27 بداية لإنقاذ العالم من كارثة تغير المناخ

قالت وزيرة الخارجية التنزانية، ليبراتا مولا مولا، إنّها تسعى لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون مع مصر، خاصة أنّ قطاع الزراعة والماشية محل أولوية، كما أنّ المصريين متقدمين في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

التعاون في الزراعة وتقنيات الري

وشددت وزيرة الخارجية التنزانية، خلال كلمتها في مؤتمر صحفي، مع السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أنّه يجب تعزيز التعاون في قطاع التكنولوجيا، واستخدامها في الزراعة وإنتاج الذرة الصفراء، وتقنيات الري.

COP27

وأعربت وزيرة الخارجية التنزانية، عن أمنياتها بأن يكون مؤتمر COP27، بداية لإنقاذ الأجيال المقبلة من كارثة التغير المناخي.